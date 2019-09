JAKARTA - Konser tunggal perdana duo asal London, HONNE yang semula hanya berlangsung dua hari, kini bertambah. Melalui rilis yang dikirimkan Ismaya Live kepada Okezone, konser bertajuk 'Love Me / Love Me Not 2019 Tour' akan digelar selama tiga hari berturut-turut, yakni pada 19-21 November 2019 mendatang.

Baca Juga: Honne Ajak Gempi Nyanyikan Location Unknown saat Konser di Jakarta

Besarnya minat pendengar HONNE di Indonesia untuk menyaksikan secara langsung penampilan Andy Clutterbuck dan James Hatcher membuat HONNE menambah jadwal konsernya.

"Animo penggemar HONNE yang luar biasa di Indonesia membuat kami menambahkan satu hari lagi. Ini merupakan momen yang jarang terjadi," kata Sarah Deshita selaku Brand Manager Ismaya Live.

"Pertama kali HONNE tampil selama 3 hari adalah di Seoul, Korea Selatan. Jakarta menjadi kota kedua di dunia dan pertama di Asia Tenggara. Jakarta adalah kota dengan jumlah pendengar HONNE terbanyak di dunia di Spotify," lanjut Sarah.

Penjualan tiket konser HONNE untuk 19 November 2019 mulai dijual sejak 2 September 2019 via online. Seperti tiket untuk tanggal 20 dan 21, tiket konser 19 November juga sudah ludes terjual. Harga tiket konser HONNE dijual mulai dari harga Rp500 ribu untuk tier presale 1 dan Rp580 ribu untuk tier presale 2. Harga tersebut belum termasuk pajak sebesar 15 persen. Acara inipun digelar khusus untuk penonton berumur 18 tahun ke atas. Sementara itu, masyarakat Indonesia belakangan cukup dihebohkan dengan lagu Location Unknown milik HONNE. Lagu tersebut berada di peringkat teratas tangga lagu iTunes. Viralnya lagu Location Unknown lantaran putri semata wayang mantan pasangan suami istri Gading Marten dan Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten kerap menyanyikan lagu tersebut. Bahkan muncul tagar GaragaraGempi, yang juga cukup menjadi perhatian bagi manajemen HONNE. Menurut Gading Marten, pihak HONNE akan menyediakan waktu untuk dapat bertemu dengan putrinya saat kedatangan mereka ke Jakarta untuk konser nanti. Mendengar hal tersebut, Gading yang merupakan penggemar HONNE pun mengaku sangat bahagia dan tak menyangka, bahwa rezeki tersebut datang dari kepolosan tingkah putrinya. "Iya, beruntung kan (dikomentari dan di like)? Bapaknya yang ngefans, anaknya kan belum ngerti. Terus di direct messages juga sama Honne, sama pihak labelnya juga, nanti diajakin ketemuan. Ya syukur-syukurlah," kata Gading Marten beberapa waktu lalu. Baca Juga: Tampil Berbikini, Nagita Slavina Tuai Cibiran Warganet "21 November katanya, bawa Gempi. Tapi kalau misalnya nanti sponsor acara itu ada rokok, kita ketemunya di hotel atau di meet and greet," tambahnya.