JAKARTA – Menutup bulan Agustus 2019, sejumlah konser dan festival musik akan digelar untuk memanjakan masyarakat Indonesia. Berpusat di kawasan Jakarta dan Tangerang, konser dan festival musik tersebut akan menghadirkan musisi Tanah Air hingga mancanegara.

Penyanyi Indonesia seperti Afgan, Sheryl Sheinafia, Vidi Aldiano, RAN, Iwa K, Lalahuta, Ramengvrl, Kamasean siap hadir di beberapa panggung musik. Sementara dari mancanegara ada The Used, Prophets Of Rage, state champs, Pentagon, Mamamoo, TVXQ, juga Bobby iKON.

Lalu acara musik apa saja yang digelar pekan ini? Berikut ulasan Okezone yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. V Heartbeat

Konser bertajuk V Heartbeat The Gateway to ASIA hadir hari ini, Sabtu (31/8/2019) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Konser ini akan menghadirkan bintang musik dari Indonesia (Afgan, Vidi, Ran, dan Sheryl Sheinafia), Korea (Mamamoo dan Monsta X) serta artis pop kenamaan Vietnam, Bich Phuong.

Acara musik yang dibuka pukul 15.30 WIB digelar secara gratis untuk 3.000 orang. Melansir official Instagram V Live sebagai penyelenggara, mereka yang ingin menyaksikan secara langsung bisa mendaftar fitur Fanship di aplikasi tersebut.

Namun jika belum beruntung, jangan bersedih! karena penonton bisa melakukan live streaming. “Jangan takut ketinggalan konser karena kalian bisa nonton secara gratis,” tulis official akun Vlive_Id.

2. Asian Sound Syndicate (ASS)

Festival musik Asian Sound Syndicate menjadi rumah bagi para penyanyi hip hop kawasan Asia. Acara ini digelar di Helipad Parking ground, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (31/8/2019).

Sederet penyanyi seperti Gray, Simon Dominic, Bobby iKON, DPR Live, Crush, Tuan Tigabelas, Ramengvrl, serta Hullera akan hadir di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Asian Sound Syndicate juga menampilkan Ben Utomo, Matter Mos, Kay Oscar, Leztey, Qorygore, Pretty Rico, Ibel, Slide, Teezy dan Bonie MC.

Untuk bisa menyaksikan festival musik ini, penonton bisa memilih dua kategori tiket, yakni General Admission Rp1.092.500 dan VIP Rp1.725.00.

3. Hodgepodge Superfest 2019

Hodgepodge Superfest 2019 siap digelar 2 hari, 31 Agustus dan 1 September 2019 di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta. Acara tersebut akan dibagi ke beberapa panggung musik.

Melansir official Instagram Hodgepodge Superfest, acara pada hari ini dimulai pukul 15.15 WIB dengan penampilan Dried Cassava, Iwa K, Sweet Martabak, Teddy Adhitya, Lalahuta, The Soulful, Adrian Khalif, GAC, The Used hingga Ghos$.

Sementara itu pada Minggu, 1 September tampil Barasuara, Maliq & D’Essentials, State Champs, Betty Who, Jevin Julian x Petra Sihombing, Joko in Berlin, Ahmad Abdul, Prophet of Rage hingga Superorganism.

Ada dua kategori yang bisa dipilih oleh penonton. Pertama tiket untuk 2 hari sekaligus yang dibanderol Rp1.250.000. Yang ke-2 adalah tiket reguler untuk Sabtu dan Minggu, masing-masing Rp725.000.

4. TVXQ

Bagi anda penggemar K-Pop, tentunya tidak akan melewatkan konser solo perdana boyband TVXQ bertajuk Circle di Indonnesia ini. Pelantun Truth itu akan menyapa penggemar mereka hari ini, Sabtu (31/8/2019) di hall 5 ICE BSD, Tangerang Selatan.

Penggemar TVXQ bisa memilih 5 kategori tiket, yakni kategori Red Rp2.950.000, Purple seharga Rp2.450.000, Green yang dibanderol Rp1.200.000, Pink A Rp1.500.000 serta yang termurah pada kategori Pink B Rp900.000.

5. PENTAGON

PENTAGON juga siap tampil untuk penggemar mereka di Tanah Air dalam konser bertajuk Prism di hall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Sabtu (31/8/2019). Melansir Mecimapro sebagai promotor, penjualan tiket dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu Blue seharga Rp2.000.000, Green senilai Rp1.400.000, dan Yellow Rp 900.000.

Selain itu, terdapat benefit khusus bagi MCP Member. Para member yang membeli tiket berkesempatan untuk melakukan sesi photo group atau menghadiri soundcheck sebelum konser dimulai.