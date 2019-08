JAKARTA – Aktor Rio Dewanto memperingati hari kelahirannya yang ke-32 tahun pada Rabu 28 Agustus 2019. Ucapan selamat pun kemudian menghampiri Rio Dewanto, tak terkecuali dari salah satu sahabatnya yakni Chicco Jerikho.

Memberi ucapan selamat di hari lahir Rio Dewanto, Chicco pun mengunggah foto masa kecil sahabatnya di Instagram. Dalam foto tersebut, Rio kecil tampak mengenakan kaus putih dengan celana panjang berbahan jeans.

“Hepi bestday sohibku yang baik, klimis dan necis. Semoga semakin mantap brader! Pokonya ‘cuan’ all the way bahagia lahir bathin! #senyumtipistipis,” tulis Chicco Jerikho memberikan ucapan pada Rio Dewanto.

Foto Rio Dewanto di akun Instagram Chicco Jerikho pun lantas diramaikan dengan komentar para netizen. Uniknya, beberapa dari warganet yang menilai bahwa wajah Rio saat kecil mirip dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Apa cuma gue yang ngerasa kalo dia mirip Ahok wktu kecil?” ujar salah seorang warganet. “Mirip @basukibtp,” tulis netizen yang lain. Baca juga: Sang Teman Jadi Korban Pembunuhan, Al Ghazali Ungkap Belasungkawa Sementara itu, tak sedikit pula netizen yang menilai jika Rio Dewanto sudah terlihat tampan sejak kecil. “Dari kecil saja sudah ketahuan bibit-bibit ketampanannya,” sahut warganet lainnya. Bukan hanya Chicco Jerikho yang mengunggah foto kecil Rio Dewanto, hal serupa juga dilakukan oleh Atiqah Hasiholan. Istri dari Rio Dewanto itu membagikan potret masa kecil sang suami saat berpose memamerkan otot. “Selamat ulang tahun.. Semoga, otot-otot kamu yang kuat seperti di foto ini dan hati kamu yang baik itu selalu melindungi orang-orang yang kamu cintai ❤️,” tulis Atiqah Hasiholan.