JAKARTA - Hannah Al Rashid dikenal sebagai aktris Indonesia multitalenta. Selain pandai berakting, Hannah merupakan sebuah paket lengkap karena bisa ilmu bela diri.

Kepada awak media, Hannah Al Rashid mengaku menguasai bela diri sejak masih remaja. Saat itu ia diajari ilmu bela diri oleh sang ayah, Aidinal Hamzah Al Rashid.

"Saya tuh dulu ketika usia 16 tahun, diajari bela diri sama bapak saya. Karena saya di London, tinggal di sebuah daerah yang rawan akan adanya konflik. Sehingga saya diajarkan bela diri sama ayah saya," kata Hannah Al Rashid.

Wanita berusia 33 tahun itu terus menjaga ilmu bela diri yang diberikan oleh ayahnya itu. Di sela-sela kehidupan remajanya, Hannah biasanya berlatih bela diri.

Tak hanya untuk berjaga-jaga, Hannah Al Rashid juga kadang menerapkan ilmu bela dirinya ketika sedang berantem dengan sang kakak.

"Kemudian setelah saya punya kemampuan itu, ya saya pakai biasanya untuk berantem sama kakak gua," ucapnya.

Kemampuan bela diri yang selama ini dilatih akhirnya terpakai dalam beberapa film. Film Netflix berjudul The Night Comes For Us merupakan salah satu bukti kehebatan Hannah dalam akting di film laga.

Meski berbekal kemampuan bela diri, dalam setiap film Hannah Al Rashid tetap melatih lagi skillnya. Ia selalu memanfaatkan pelatihan akting koreografi.

"Meski gua punya kemampuan, ya gua belajar lagi dari nol. Gua belajar dari awal gimana caranya koreo bela diri dan segala macamnya," ujar Hannah Al Rashid.