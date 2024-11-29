Hannah Al Rashid Kenang Syuting Video Klip Yovie and Nuno, Ternyata Belum Dibayar

JAKARTA – Hannah Al Rashid mengenang masa ketika ia membintangi video klip lagu Dia Milikku dari Yovie & Nuno belasan tahun lalu. Kenangan ini muncul setelah netizen ramai membahas video klip lawas dari era 2000-an, termasuk karya Yovie & Nuno.

Salah satu netizen bahkan menyoroti pesona Hannah dalam video tersebut. Dalam video klip itu, Hannah digambarkan sebagai sosok yang diperebutkan oleh dua vokalis Yovie & Nuno saat itu, Dudy Oris dan Dikta Wicaksono. Netizen memuji Hannah yang tetap memikat meski hanya berdiri tanpa melakukan banyak hal.

"Saya senang melihat orang-orang ini sedang bertengkar sementara Hannah Al Rashid hanya berdiri di sana, bersikap manis, dan terlihat cantik," tulis akun @SahabatPlastik, dikutip Jumat (29/11/2024).

Hannah, yang kini berusia 38 tahun, menanggapi cuitan tersebut dengan nostalgia. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjawab pertanyaan tentang proses syuting video klip itu, karena baginya, topik tersebut menghidupkan kembali banyak kenangan manis.

"Kalau ada yang mau tanya-tanya soal syuting video klip ini, aku punya waktu beberapa jam untuk dibagikan. Kalian berhasil membawa kembali banyak kenangan menyenangkan untuk orang tua sepertiku," ujar Hannah dengan nada bercanda.

Di tengah obrolannya di media sosial, Hannah mengungkap fakta mengejutkan. Ia ternyata membintangi dua video klip Yovie & Nuno, yakni "Janji Suci" dan "Dia Milikku." Namun, hingga kini, ia belum menerima bayaran untuk keterlibatannya di video klip "Dia Milikku."

"Saya dibayar £100 tunai untuk video klip Janji Suci. Lalu mereka meminta saya untuk mengerjakan video klip Dia Milikku keesokan harinya... DAN SAYA TIDAK DIBAYAR UNTUK ITU! Jadi, sejauh yang saya tahu, Yovie masih berutang seratus poundsterling untuk jasa saya," ungkap Hannah dengan nada bercanda.