JAKARTA - Cerita menarik muncul di balik bergabungnya Isyana Sarasvati ke jajaran coach The Voice Indonesia. Keberadaan Isyana ternyata dianggap ancaman oleh coach terdahulu.

Salah satu pernyataan yang membenarkan hal ini datang dari Armand Maulana. Menurut pria yang juga vokalis Gigi itu, kehadiran Isyana Sarasvati menyulitkan dirinya dalam memilih anak didik.

"Kalau tahun kemarin secara komposisi Vidi-Nino yang mewakili generasi milenial. Saya, Titi dan Anggun anggap lah satu generasi. Nah sekarang ada satu lagi (wakil generasi milenial), dimana kalau ada peserta yang usianya muda, milenial, urban yang saya ingin, Titi ingin, pasti larinya ke dia (Isyana)," tutur Armand dalam sesi jumpa pers The Voice Indonesia season 4 di MNC Studios, Jakarta (26/8/2019).

Menanggapi hal tersebut, Isyana Sarasvati menilai kekhawatiran Armand Maulana berlebihan. Sebab menurut versi Isyana, tidak semua kontestan memilih bergabung dengan timnya.

"Enggak ah, lebay. Sama saja sebenarnya," ujar dia.

Isyana Sarasvati hadir menggantikan posisi Anggun C. Sasmi yang sebelumnya menempati salah satu kursi coach The Voice Indonesia. Sebagai penggemar The Voice Indonesia, Isyana menyambut baik kesempatan yang GTV berikan kepada dirinya.

"Ini kesempatan yang sangat tidak aku bayangkan bakal terjadi," kata Isyana Sarasvati.

Panasnya persaingan para Coach berebut kontestan favorit mereka bakal tersaji di The Voice Indonesia season 4 yang mulai tayang pada 29 Agustus 2019. Nantinya, The Voice Indonesia season 4 disiarkan setiap Kamis dan Jumat mulai pukul 20.00 WIB di GTV.