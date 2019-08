JAKARTA - Melalui akun Instagram pribadinya, Richard Kyle nampak memberikan hadiah berupa satu unit apartemen untuk Jessica Iskandar. Bahkan ia mengajak netizen untuk sama-sama memberikan kejutan pada ibu dari El Barack itu.

Baca Juga: Jessica Iskandar dan Richard Kyle Tak Ambil Pusing Ramalan Wirang Birawa

Jessica Iskandar dan Richard Kyle diketahui telah menggelar lamaran pada Sabtu, 15 Juni 2019 kemarin di The Ritz-Carlton Hotel, Pacific Place, kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Keduanya pun dikabarkan akan menggelar hari bahagia pernikahan mereka pada 2020 mendatang.

Sebelum menggelar resepsi, pasangan yang menjalin hubungan sejak Mei 2018 lalu ini, diketahui telah mempersiapkan kehidupan mereka usai menikah nanti.

Baca Juga: Beli Apartemen untuk Jessica Iskandar, Richard Kyle: Aku Bahagia Banget

Salah satunya ialah, membeli tempat tinggal, yang akan ditempati keduanya usai menikah.

"Happy weekend everybody. Jadi hari ini aku happy banget, soalnya aku ada surprise buat cinta aku. Nanti kalian ikut surprisein ya..," tutur Richard Kyle pada video di akun Instagramnya.

Sambil ditutup matanya, Jessica Iskandar, nampak berjalan memasuki apartemen yang telah disiapkan oleh calon suaminya.

Baca Juga: Yan Widjaya Akui Salah Komentari Aura Kasih

Saat membuka penutup mata, Jedar nampak kaget sekaligus bahagia, lantaran mendapatkan hadiah spesial dari Richard Kyle.

"For you yangski @inijedar. Sold out," tulis Richard Kyle pada foto kunci apartemennya.