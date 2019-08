JAKARTA - Running Man menyapa penggemar mereka di Indonesia dalam gelaran Fan Meeting bertajuk Keep On Running Live pada Sabtu, (17/8/2019) di Istora Senayan, Jakarta Selatan.

Fan meeting bersama Running Man dimulai pukul 18.35 WIB saat 8 membernya, Yoo Jaesuk, Haha, Ji Sukjin, Kim Jongkook,Lee Kwangsoo, Song Jihyo, Jeon Somin dan Yang Sechan menyanyikan lagu BTOB bertajuk You're The Only One For Me.

Nyanyian itu disambut penonton dengan lambaian tangan dan saling berteriak nama member mereka.

Usai membawakan lagu BTOB, para member Running Man yang kompak dengan busana biru dan putih menyapa penonton yang hadir. "Hai kami adalah Running Man," kata 8 personelnya dengan kompak.

Ji Sukjin kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah 5 tahun yang lalu kami kesini. Rasanya senang sekali," katanya.

Memanaskan suasana, Ichsan Akbar sebagai host di acara tersebut langsung menggelar kuis "Yes or No" kepada beberapa member. Pertanyaan pertama ditujukkan kepada Yoo Jaesuk. Bahwa sebagai salah satu member tertua, apakah dia merasa menjadi sosok yang berpengaruh terhadap kesuksesan Running Man. Tanpa berpikir lama, Jaesuk langsung menjawab "No! Semua bekerja dengan baik dan bukan berkat saya," katanya yang disambut tepukan meriah oleh penonton. Selain Jaesuk, pertanyaan kemudian beralih ke Haha. Di mana ia dikenal sebagai member jahil, apakah juga meneruskan sifat ini kepada yang lainnya. "Aku beritahu dari hatiku yang terdalam, aku adalah orang yang paling waras di sini," kata Haha. Namun hal ini tidak diterima oleh Lee Kwangsoo yang menyebut jika rekannya itu banyak mengajarkan keburukan. "Dia mengajarkan segala sesuatu yang tidak baik. Dia pengkhianat dan licik sekali. Dia adalah ayah dari yang kotor," kata Kwangsoo. Menanggapi apa yang dilontarkan oleh Lee Kwangsoo, Haha kemudian melontarkan sebuah pepatah. "Saya telah membesarkan harimau. Si Kwangsoo itu kan jadi kaya raya karena berkhianat dan itu aku pelajari dari dia, hahaha," seloroh Haha. Seperti dalam variety shownya, Running Man akan bertanding dalam dua grup untuk menentukan tim siapa yang menjadi pemenangnya. Mereka pun mengajak penonton untuk bertanding di atas panggung.