SEOUL – Wendy tampil dengan cantik di poster promosi mini album ke-9 Red Velvet bertajuk The ReVe Festival: Day 2. Melansir Soompi, Jumat (16/8/2019) ada enam foto Wendy yang menampilkan pose berbeda, namun tetap dalam satu tema, musim panas.

Foto pertama menampilkan Wendy tengah mengenakan kacamata putih dengan tambahan aksen bunga di sisi kanan dan kiri. Wanita 25 tahun itu tersenyum ke arah kamera dengan latar kain bermotif kotak merah di belakang rambut pendeknya.

Di foto ke-2, Wendy duduk di atas kain dengan hamparan rumput serta background bukit. Masih dengan busana serupa dengan foto yang pertama, kali ini pelantun Peek A Boo itu memegang dua lemon di tangan kanan dan kirinya. Ekspresi datar terlihat di wajah personel Red Velvet ini. Sementara di foto ke-3, Wendy menampilkan senyum manisnya.

Di tiga foto terakhir Wendy muncul dengan penampilan berbeda. Dalam balutan dress pink, Wendy mencempol rambut di sisi kiri dan kanan kepala. Jendela mobil hingga bebatuan menjadi background Wendy untuk foto-foto ini.

Wendy menjadi member ke-3 yang foto teasernya dirilis oleh SM Entertainment dalam rangka mempromosikan mini album The ReVe Festival: Day 2. Sebelumnya, SM sudah merilis foto teaser dua member termuda, Joy dan Yeri.

Selain menampilkan foto 3 dari 5 personelnya, Red Velvet juga mencicil beberapa teaser lagu yang akan disajikan dalam mini album The ReVe Festival: Day 2. Total akan ada enam lagu di mini album ini.

Umpah Umpah didapuk sebagai title track. Sementara untuk lagu-lagu B-side di antaranya adalah Love Is the Way, Eyes Locked, Hands Locked serta Carpool.

Umpah Umpah merupakan lagu bertempo upbeat yang dicampur dengan disco house rhythm. Lewat liriknya, Red Velvet akan mengajari mereka untuk menikmati proses jatuh cinta.

Sebagai informasi tambahan, pada 19 Juni 2019 girlband asuhan SM Entertainment ini telah merilis The ReVe Festival: Day 1 serta setelah ini akan ada mini album lainnya sebagai penutup trilogi The ReVe Festival.

Penasaran seperti apa comeback Red Velvet? Harap nantikan karena mini album The ReVe Festival: Day 2 rencananya akan rilis 20 Agustus 2019.