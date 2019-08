JAKARTA - 10 tahun merintis karier bersama, trio Gamaliel, Audrey, dan Cantika (GAC) memutuskan untuk beristirahat sebentar. Rencananya, GAC akan menjadikan penampilan mereka di festifal musik Hodgepodge Superfest pada 31 Agustus mendatang di Allianz Ecopark, Ancol sebagai panggung perpisahan sebelum vakum.

Baca Juga: Alamak, Audrey dan Gamaliel Sering Bertengkar karena Hal Sepele

Kabar tersebut diketahui melalui unggahan Cantika Abigail melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengungkap bahwa panggung Hodgepodge Superfest akan menjadi saksi lahirnya sejarah dan memori baru tentang grup vokal yang mempopulerkan lagu 'Berlari Tanpa Kaki' tersebut.

"10 tahun bersama.. sekarang saatnya untuk beristirahat sebentar. Panggung tgl 31 Agustus 2019 akan menjadi panggung bersejarah, panggung yang akan menuliskan memori baru dalam perjalanan kami bertiga. Gue berharap bisa bertemu kalian semua di sana. Segera beli tiketnya ya," tulis Cantika pada keterangan fotonya bersama Audrey dan Gamal.

Unggahan Cantika Abigail tersebut juga turut dibenarkan oleh kakak beradik, Audrey dan Gamaliel Tapiheru. Mereka bahkan mengimbau para Troops (penggemar GAC) agar tak sampai kehabisan tiket untuk bisa menonton pertunjukan 'The Goodbye Stage' tersebut.

"Ini akan menjadi panggung yang sangat bersejarah dan sangat berharga buat kami bertiga. Kami ingin kalian ada di dalamnya. Jangan sampai kehabisan tiketnya! See you there, Troops!" tulis Audrey Tapiheru pada keterangan foto.

"Agar tidak kehabisan tiket, kita umumkan hari ini. Panggung ini akan menjadi sejarah untuk kami bertiga. So we’re hoping to see you guys there," tulis Gamal.

Unggahan ketiganya sontak membuat para Troops merasa sedih. Penggemar meminta agar GAC tak bubar setelah memilih untuk vakum.

"Jangan sampai bubar tolong. Aku ngefans kalian dari awal bgt. Kalian itu terbaik kalo bertiga please," tulis herlitasiagian.

Baca Juga: Selain Disawer, Intip Deretan Foto Seksi Pamela Safitri di Jepang

"Vakum aja enggak apa-apa, tp jangan bubar please. Udah jadi troops dari jaman youtube kalian," tulis aurora.madina.