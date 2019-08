LOS ANGELES - Harry Styles dikabarkan menolak tawaran Disney untuk menghidupkan peran sebagai Pangeran Eric dalam film live-action The Little Mermaid. Tak ada keterangan resmi dari Disney maupun personel One Direction tersebut tentang kabar tersebut.

Namun kabar tersebut terlihat dari gelagat aneh AMC Theatres dan Regal Cinemas. Dua jaringan bioskop raksasa di Amerika Serikat itu sempat berkicau tentang kepastian keterlibatan Styles dalam proyek tersebut.

“BREAKING. Harry Styles akan berperan sebagai Pangeran Eric dalam The Little Mermaid,” kicau Regal Cinemas lewat akun Twitter resminya, pada 13 Agustus 2019. Di hari yang sama, AMC Theatres juga berkicau soal hal yang sama.

“Dan kita akhirnya mendapatkan sang pangeran! Harry Styles dikonfirmasi akan memerankan Pangeran Eric dalam film live-action @Disney #TheLittleMermaid,” tulis AMC Theatres dalam unggahannya.

Namun kemudian, baik AMC Theatres dan Regal Cinemas menghapus kicauan tersebut. Aksi kedua jaringan bioskop itu kemudian menimbulkan tanda tanya bagi reporter senior bidang hiburan, Jason Guerrasio.

Lewat kicauannya, Guerrasio menuliskan, “Sejenak dua jaringan bioskop terbesar di Amerika Serikat itu merilis ‘breaking news’. Namun kemudian menghapusnya. #ApaYangSebenarnyaTerjadi.”

Kabar Harry Styles digaet Disney untuk berperan sebagai Pangeran Eric pertama kali beredar pada 17 Juli 2019. Sebelumnya, dia dikabarkan menjadi salah satu aktor muda yang dipertimbangkan sutradara Baz Luhrmann untuk membintangi film biopik Elvis Presley. Namun pada 16 Juli 2019, Luhrmann mengumumkan telah memilih aktor muda Austin Butler untuk menghidupkan peran sebagai musisi berjuluk The King of Rock and Roll tersebut.*