LOS ANGELES - Setelah gagal mendapatkan peran Elvis Presley dalam film garapan Baz Luhrmann, Harry Styles dikabarkan tengah dibidik Disney untuk bermain dalam Little Mermaid.

The Hollywood Reporter melaporkan, mantan personel One Direction itu sedang dalam tahap negosiasi awal untuk memerankan karakter Pangeran Eric. Apabila negosiasi itu berjalan mulus, maka aktor Dunkirk itu akan beradu akting dengan penyanyi muda Halle Bailey.

Disney mengumumkan keterlibatan Bailey sebagai Putri Ariel dalam proyek Little Mermaid, pada 3 Juli 2019. "Setelah melewati pencarian panjang, kombinasi semangat, kepolosan, dan kemampuan vokal luar biasa yang dimiliki Halle Bailey membuatnya terpilih untuk memerankan lakon ikonik Putri Ariel," ujar Rob Marshall dalam keterangan resminya kala itu.

Sebelum Disney mengumumkan keterlibatan Halle Bailey, Variety melaporkan, aktris Melissa McCarthy dalam proses negosiasi awal untuk menghidupkan peran penyihir jahat, Ursula. Selain itu, Disney juga dikabarkan mendekati Jacob Tremblay dan Awkwafina untuk terlibat dalam proyek live-action tersebut.

Tremblay dikabarkan akan mengisi suara Flounder, seekor ikan yang merupakan sahabat Putri Ariel. Sementara Awkwafina akan meminjamkan suaranya untuk karakter Scuttle, burung camar yang kemudian menjadi sahabat Putri Ariel.

Film live-action The Little Mermaid akan digarap oleh sutradara Rob Marshall dan penulis skenario David Magee. Marshall dikabarkan akan membawa kembali sejumlah lagu original versi animasi film ini yang dirilis pada 1989. Beberapa di antaranya adalah Under the Sea, Part of Your World, dan Kiss the Girl.

Untuk urusan musik, sang sutradara menyerahkan pengerjaannya pada Alan Menken yang akan berkolaborasi dengan penulis lirik Lin-Manuel Miranda. Tak hanya mengurusi lirik theme song film tersebut, Miranda bersama Marshall, Marc Platt, dan John DeLuca juga akan bertindak sebagai produser dalam film tersebut.*