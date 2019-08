JAKARTA – Marion Jola telah meluncurkan album perdana berjudul “MARION”. Di album perdana ini, Marion Jola yang akrab disapa Lala itu telah mengeluarkan empat single sebelumnya.

Single yang dikeluarkan Marion Jola pun terbukti sukses di pasaran. Lagu Rayu, berhasil masuk dalam jajaran trending di Youtube.

Baca Juga:

Ashanty Pakai Gaun Seksi di Kolam Renang, Netizen: Mau Kondangan?

Lucinta Luna Berbikini, Penampilan sang Pacar Jadi Sorotan

Di single Rayu dan di album ini, Lala berkolaborasi dengan musisi berbakat seperti Nino RAN, Ilman, dan Lale dari Maliq & D'Essentials yang membentuk Laleilmanino. Laleilmanino bertindak sebagai produser, composer, arranger, sekaligus pencipta lagu untuk semua lagu yang ada dalam “MARION”.

Marion Jola juga menggandeng beberapa musisi untuk berkolaborasi. Selain Rayi Putra dan Rizky Febian, dia juga berkolaborasi dengan rapper Tuan Tigabela$ dalam lagu Favorite Sin. Dia juga menggaet Laleilmanino untuk berduet menyanyikan Rayu.

Berikut lirik dan chord gitar Rayu dari Marion Jola: