JAKARTA – Mantan istri Aming Sugandhi, Evelin Nada Anjani, dikabarkan menjalin asmara dengan Roy Kiyoshi. Evelin mengaku belum lama menjalin asmara dengan pria indigo tersebut.

Menurut Evelin, Roy Kiyoshi merupakan sosok pria yang baik dan pengertian. Selain itu, sosoknya yang baik hati membuat Evelin nyaman. Hal itu dikatakan Evelinsaat menjadi bintang tamu talkshow Pagi Pagi Pasti Happy.

Iis Dahlia merasa ikut bahagia saat melihat wajah Evelin sumringah. Penyanyi dangdut itu mendoakan agar hubungan Evelin dan Roy Kiyoshi berjalan lancar.

“Cie yang lagi jatuh cinta. Mukanya berseri-seri ya,” kata Iis Dahlia seperti dilansir dari Solopos.

Evelin pun sambil tersipu malu menimpali ucapan Iis Dahlia. Kisah asmara antara Evelyn dengan Aming kandas, setelah keduanya memutuskan untuk berpisah. Kabar yang beredar menyebutkan, Evelin menemukan pasangan baru yaitu Roy Kiyoshi.

Belum lama ini, Roy Kiyoshi memamerkan momen mesra bersama Evelin di akun Instagram. Mereka pun mengumbar kemesraan dan tak lupa Roy Kiyoshi mencantumkan caption bernada penuh cinta.

“Finally we found each other #evelynandroykiyoshi #peaceful #love #finally @evelinnadaanjani,” bunyi tulisan Roy Kiyoshi dalam caption dikutip Okezone, Kamis 8 Agustus.

Seakan gayung bersambut, Evelin pun mengunggah kebersamaannya dengan Roy di akun pribadinya. “Finally we found each other #mylove #finally,” tulis Evelin.