JAKARTA - Kasus bullying yang terjadi sudah cukup mengkhawatirkan, hal ini membuat penyanyi Rayvelin melahirkan karya bertajuk Get Over It untuk mengkampanyekan anti bullying.

Menilik akun @lambe_turah, cuplikan video klip Rayvelin berjudul ‘Get Over It’ berdurasi 14 detik di Instagram diposting ke publik agar para netizen sadar bahwa perbuatan Bully sangat tidak baik.

“Minceu Paling Sebel Kalau dengar Tentang Bully Apa Lagi suka Iri hati Dan Dengki. Cuzz Lah Dengarin Lagunya Dede @Rayvelin_15 yang judulnya GET OVER IT. Biar jangan Ada Bully Bully lagi Lebih baik Nonton Di Youtube Channel @pelangi.Records” tulis akun @lambe_turah.

Lagu Rayvelin sendiri tampaknya menarik perhatian para netizen. Video Get Over It tersebut sudah ditonton sekira 311,891 kali, dan memiliki 300 lebih komentar netizen dan terus bertambah.

Netizen pun memberikan applaus dan tanggapan positif soal lagu tersebut. “Lahirkan teruss lagu lagu anak kecil... Karena sudah seharusnya anak-anak dengarkan lagu sesuai usianya...” tulis akun bryanbeebryan. Baca Juga: Jadi Model Video Klip, Agnez Mo Dianggap Tak Cerminkan Budaya Indonesia “Mbok ya kalau ada karya anak bangsa di support (asal lyric n vc tidak melebihi usia konsumsi anak).. Malah jangan di billy.. senengnya kok jelek-jelekin orang yang belum tentu bisa berkarya,” tulis akun iwangemstone. Lagu ini dinyanyikan dengan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sengaja dibuat bergenre EDM (electronic dance music) menyesuaikan dengan trend musik saat ini. Rayvelin sendiri saat ini masih duduk di kelas 4 SD, bocah kelahiran 15 Maret 2010 itu mengaku dirinya tidak memiliki kesulitan saat membawakan lagu tersebut meski haru menyanyikan lirik berbahasa Inggris. Baca Juga: Pernah Ngaku Pacaran dengan Elly Sugigi, Irfan Sebaztian: Kan Dibayar Rupanya bahasa Inggris sudah menjadi santapan Rayvelin di sekolahnya, Merlion Internasional School Surabaya, Jawa Timur. "Pada dasarnya aku memang suka hip hop. Aku juga suka nge-dance sama teman-teman. Untuk lirik bahasa Inggris aku tak memiliki kesulitan, karena setiap hari di sekolah aku menggunakan bahasa Inggris," tutup Rayvelin.