JAKARTA - Evelyn Nada Anjani dikabarkan tengah dekat dengan paranormal, Roy Kiyoshi. Bahkan keduanya digosipkan tengah menjalin hubungan asmara, lantaran foto kebersamaan mereka terunggah di akun sosial media.

Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Evelyn tampak malu-malu mengungkap hubungannya dengan Roy Kiyoshi. Wanita yang pernah menikah dengan Aming ini memilih untuk tidak berkomentar banyak perihal hubungannya tersebut.

"Belum belum, eh nanti deh, aku no comment," jawab Evelyn saat ditemui awak media, Jumat (9/8/2019).

Meski awalnya sempat berkilah, Evelyn akhirnya mengakui kedekatannya dengan Roy Kiyoshi. Dia menjelaskan, keharmonisan keduanya terjalin belum lama ini. Wanita yang memiliki profesi Disjoki ini mengaku merasa nyaman dengan kedekatan mereka.

"Enggak tahu yah siapa yang nembak duluan. Berjalan normal saja, natural," singkatnya.

Kisah asmara antara Evelyn dengan Aming kandas, setelah keduanya memutuskan untuk berpisah. Kabar yang beredar menyebutkan, Evelin menemukan pasangan baru yaitu Roy Kiyoshi.

Belum lama ini, Roy Kiyoshi memamerkan momen mesra bersama Evelin di akun Instagram. Mereka pun mengumbar kemesraan dan tak lupa Roy Kiyoshi mencantumkan caption bernada penuh cinta.

“Finally we found each other #evelynandroykiyoshi #peaceful #love #finally @evelinnadaanjani,” bunyi tulisan Roy Kiyoshi dalam caption dikutip Okezone, Kamis 8 Agustus.

Seakan gayung bersambut, Evelin pun mengunggah kebersamaannya dengan Roy di akun pribadinya. “Finally we found each other #mylove #finally,” tulis sang DJ.