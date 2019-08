JAKARTA – Scary Stories To Tell In The Dark, film horor yang diadaptasi dari novel yang rilis di tahun 1981-1991 akhirnya tayang di layar bioskop Tanah Air pada Rabu, (7/8/2019).

Berdasarkan sinopsisnya, Scary Stories To Tell In The Dark menceritakan tentang empat remaja yakni Stella (Zoe Margaret Colletti), Ramon (Michael Garza), Chuck (Austin Zajur), dan Auggy (Gabriel Rush) tinggal kota kecil, Mill Valley, Amerika Serikat.

Mereka kemudian penasaran dengan sebuah rumah tua yang berdiri tahun 1968, konon menurut cerita rumah itu mempunyai misteri karena penghuni sebelumnya, Sarah Bellow (Kathleen Pollard). Ia dikabarkan mengalami gangguan jiwa dan membunuh banyak anak di kampung.

Di rumah tersebut, empat remaja ini kemudian menemukan sebuah buku di mana menjadi awal cerita misteri itu terjadi.

Selain menemukan buku misteri, kejadian lain muncul Dalam trailer yang disajikan dengan durasi 2 menit 34 detik. Tommy secara sengaja memukul orang-orangan sawah saat dirinya tengah berada di ladang. Namun sosok itulah yang nantinya akan meneror empat anak remaja itu lewat buku misteri. Saat Stella membaca halaman demi halaman, muncul nama teman-temannya yang kemudian hilang satu persatu. Lantas, mampukah para remaja ini lolos dan selamat dari teror yang sangat menyeramkan. Sebagai seorang sutradara yang menggarap film Scary Stories To Tell In The Dark, sepak terjang Guillermo del Toro menggarap film Hollywood memang tidak perlu diragukan. Memang bukan spesialis horror, namun ini bukan kali pertama pria kelahiran Meksiko ini menggarap film bergenre menakutkan itu. Sebelumnya, Guillermo pernah membuat film fantasi horor, Crimson Peak di tahun 2015. Crimson Peak mendapatkan review positif dari para kritikus. Berdasarkan Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating 71 persen tomat segar dari kritikus film. Maka tidak menutup kemungkinan jika film Scary Stories To Tell In The Dark akan menyusul kesuksesan film horror yang digarap oleh Guillermo del Toro ini.