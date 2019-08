JAKARTA - Penantian panjang Shandy Aulia dan suaminya, David Herbowo untuk memiliki momongan selama 7 tahun akhirnya membuahkan hasil manis. Shandy Aulia kini tengah berbadan dua dan telah memasuki kandungan ketiga.

Meskipun anak yang dikandungnya belum lahir, tetapi Shandy sudah membuatkan akun Instagram khusus untuk buah cintanya itu. Akun tersebut memiliki nama pengguna @shandydavidlittlejoy. Hingga berita ini ditulis pada Rabu (7/8/2019), akun tersebut telah diikuti oleh 23.700 followers dan telah membagikan 19 kiriman.

Akun Instagram tersebut kerap membagikan perkembangan janin dalam kandungan Shandy berupa foto USG dan kegiatan Shandy bersama sang jabang bayi.

Foto pertama yang diposting adalah pada 16 Juni 2019 yang menampilkan foto Shandy dan suaminya yang tengah berbahagia sambil memegang sebuah alat uji kehamilan yang menunjukkan Shandy positif hamil. Caption yang tertulis dalam foto tersebut adalah "5 June 2019 look! Mom and Dad its smilie face!".

Akun @Shandydavidlittlejoy juga memiliki respon positif dari sebagian besar netizen. Seperti yang terlihat di postingan terakhirnya pada 29 Juli 2019. Sebuah foto hasil USG yang menampakkan wajah bayi Shandy. Caption yang tertulis adalah "Yeey!! I'm 3 months old today. Can't wait to see you Mom & Dad! 6 months more I will be in your arms. Mom and dad thank you for praying for me every single day."

"Sehat terus Shandy and baby," tulis salah seorang netizen.

"Ikut bahagia nihh," tulis pemilik akun @anitaa.oct

"Alhamdulillah turut enang ya mba Shandy setelah penantian panjang. Semoga sehat selalu," tutur salah satu akun.

