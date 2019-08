JAKARTA - Kiprah Via Vallen di industri musik Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Kariernya yang menjulang membuat namanya menjadi sumber inspirasi bagi para penyanyi termasuk Vania Nissa penyanyi pendatang baru.

Melihat kesuksesan Via Vallen, Vania Nissa mengaku siap mengikuti jejaknya bahkan kelak memiliki karier yang baik seperti Via Vallen. Baginya, sosok Via Vallen ibarat sumber inspirasi.

"Bagi aku kak Via Vallen jadi sumber inspirasi, aku kepengen jadi seperti dia nantinya," tutur Vania Nissa belum lama ini.

Demi mewujudkan impiannya, Vania Nissa pun mengusung single terbaru bertajuk Sorry. Ini menjadi single kedua setelah sebelumnya sukses lewat lagu bertajuk Miss Call Video Call.

Berbeda dengan kebanyakan anak remaja yang mengusung lagu dengan tema percintaan remaja, Vania Nissa justru ingin membuat lagu bertajuk Sorry menjadi semacam pesan bagi para pendengarnya.

Lagu Sorry sendiri bercerita tentang penolakan seorang cewek remaja terhadap banyak cowok yang menyukainya. Ceweknya lebih patuh pada orangtua yang menganjurkan, agar jangan pacaran dulu dan lebih mengutamakan sekolah. "Aku suka lagu ini karena sesuai dengan keinginanku, mengutamakan sekolah," ujar Vania yang masih duduk di bangku kelas 8 SMP Negeri 1 Magelang. Rupanya, hal tersebut sesuai dengan keseharian Vania yang tidak memikirkan pacaran dan lebih mengutamakan sekolah. Hal tersebut rupanya juga berpengaruh terhadap proses pembuatan video klip lagu Sorry. Ia membutuhkan waktu satu bulan lebih untuk menuntaskan pembuatan video klip lantaran kesibukan sekolah. "Aku lebih mengutamakan sekolah, sesuai anjuran orang tua," lanjutnya. Selain mendapat dukungan dari sekolahnya, Vania sudah mendapat tawaran menyanyi di Magelang, Yogyakarta hingga Puwokerto. Bukan cuma itu Vania Nissa, bahkan didaulat untuk membawakan jingle lagu dari Komisi Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI) berjudul "Katakan Tidak".