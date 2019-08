JAKARTA- Hotman Paris Hutapea menuai banyak pujian dari netizen belakangan ini. Pada Senin (5/8/2019), ia telah mengunggah foto bersama sekelompok ojek online di sebuah mal.

Hotman menuliskan caption foto, "Listrik mati maka kerja di mall tapi nggak bisa kerja karena para sahabat bergiliran minta foto."

Baca Juga:

Dinikahi Bangsawan Swiss, Pria Indonesia Ini Punya 35 Kuda hingga Ladang Gandum

Hamil 4 Bulan, Dewi Sanca Minta Tanggung Jawab Seorang Dokter

Lantaran kata ‘sahabat’ yang ia tujukan kepada sekelompok pria yang berprofesi sebagai ojek online tersebut, Hotman banyak mendapat pujian dari netizen.

Banyak dari mereka yang menilai sosok Hotman adalah orang yang rendah hati, meskipun ia dikenal sebagai pengacara sukses dan tentunya memiliki kekayaan.

Seperti @nandar_jr23 yang menuliskan, " idola banget..ini orang sombong sama orang yang sombong lagi. tapi kalo ke orang bawah ini orang sangat respect banget, keren."

Baca Juga:

Ngungsi ke Hotel saat Mati Listrik, Baim Wong: Jangan Kayak Orang Susah

Berkerudung Namun Pamer Belahan Dada, Kimi Hime Banjir Kritikan





Akun @yepe_yupa mengatakan, "Para sahabat, terbaik nij om Hotman."

Ada juga @abangadekan yang menulis, "And you call them 'para sahabat', Proud of you bang."