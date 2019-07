JAKARTA - The Super Insurgent Group of Intemperance Talent atau The SIGIT kini tengah mempersiapkan sebuah album baru setelah Detourn. Jika pada album-album sebelumnya mereka selalu menampilkan kegelapan, baik dalam segi musik ataupun lirik, album baru ini akan berwarna lebih manis.

Hal itu disampaikan langsung oleh sang gitaris, Farri, pada jumpa pers Soundrenaline 2019. Album baru dengan nuansa yang lebih manis ini memang sengaja disuguhkan untuk para Insurgent Army, sebutan penggemar The SIGIT.

Baca Juga:

Foto Bareng Siti Badriah dan Suami, Dada Zaskia Gotik Jadi Sorotan

Aktor FTV Dieno Ramly Meninggal, Suami Siti Badriah Berduka





"Album sekarang memang bakal lebih sweet maksudnya proses pengkaryaannya atau penciptaannya dan tema dasarnya juga lebih sweet. Kalau dulu kan temanya tentang cinta juga tapi lebih dark. Kalau yang ini seolah-olah lebih lugas tapi di bawanya tersirat bukan tersurat," ungkap Farri.

The SIGIT akan membawakan beberapa lagu dari albumnya di panggung Soundrenaline 2019. Acara musik tahunan terbesar se-Asia Tenggara ini dirasa Farri tempat yang cocok untuk memperkenalkan karya terbaru mereka kepada penggemar.

Jika diperhatikan lebih detail, konsep album baru yang akan terasa manis ini sudah tercium dari berubahnya penampilan berbusana para personel. Rekti Yoewono, Farri, Adit, dan Acil mulai sering terlihat bermain dengan warna di kesehariannya.

"Lebih berwarna kalau dulu kan cenderung item, bikers, gondrong, kalau sekarang lebih berwarna dan colorful," kata Farri lagi.

Sejauh ini The SIGIT masih menyimpan semua materi album barunya. Mereka kabarnya siap merilis album baru di tahun ini. Bagi Anda yang merasa penasaran dengan lagu-lagu terbaru Rekti dkk, bisa datang langsung ke Soundrenaline 2019 yang akan digelar di Garuda Wisnu Kencana, Bali, pada 7-8 September. Baca Juga: Dicibir Netizen soal Beda Usia, Intip Foto Romantis Bunga Zainal dan Suami Beda 18 Tahun, Emma Waroka Mesra dengan Kekasih