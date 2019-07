SEOUL – Setelah sukses merilis Dalla Dalla pada Februari 2019, ITZY kembali menggebrak pasar musik K-Pop dengan lagu terbaru mereka, ICY. Single terbaru ini diperkenalkan oleh JYP Entertainment pada 29 Juli 2019 dan telah ditonton oleh lebih dari 25 juta viewers di YouTube.

ICY merupakan lagu musim panas yang diciptakan oleh Park Jin Young, Pendiri JYP Entertainment. Ini juga menjadi karya perdana yang ditulis oleh pria yang akrab disapa J.Y Park dalam membuat lagu girlgroup.

Melansir Soompi, Selasa (30/7/2019) Park Jin Young tidak bekerja sendiri, untuk membuat lagu ICY, pria 47 tahun itu bergabung dengan produser dan rapper Penomeco, serta composer Cazzi Opeia (Dance The Night Away, TWICE) ,Ellen Berg (Peekaboo, Red Velvet), Daniel Caesar dan Ludwig Lindell (Red Flavor, Red Velvet), hingga Lauren Dyson, Ashley Alisha dan Cameron Neilson (I’m Fine dan Home, BTS).

Dari kolaborasi orang-orang tersebut, maka terciptalah lagu ICY yang menonjolkan pesona cinta para gadis ITZY yang terlihat keren dengan penuh energi dan kegembiraan. Selain gambaran besar tersebut, lirik dalam lagu ICY juga berisi pesan positif, di mana lagu itu bercerita tentang mimpi gadis-gadis yang diwujudkan dengan penuh rasa percaya diri.

Park Jin Young bersama anak asuhannya, ITZY sukses mencetak rekor prestasi dengan ICY yang langsung meroket di chart musik Korea. Pukul 8.30 malam KST, ICY menduduki empat tangga lagu Genie, Bugs, Naver, dan Soribada. Lagu tersebut juga ada di peringkat empat besar chart Mnet dan Melon.

Atas kesuksesan ini, ITZY mengadakan showcase untuk mini album pertama mereka, "IT'z ICY," di Blue Square di lingkungan Hannam, Seoul pada 29 Juli 2019. Dalam acara tersebut, lima member ITZY ini sekaligus memberikan ucapan terima kasih mereka pada Park Jin Young. "Merupakan suatu kehormatan untuk menerima lagu pertama kali dari PD Park Jin Young. Keinginan kami terpenuhi dan akan bekerja keras. Tolong beri kami banyak cinta dan perhatian," kata Lia.

Yeiji menambahkan, “Saya sangat senang bisa bekerja dengan Park Jin Young dalam waktu yang cepat. Dia merupakan produser serta penulis lagu yang memberikan hati dan jiwa untuk lagu ini. Jadi kami sangat menantikannya.” Menutup pujian untuk Park Jin Young, Chaeryeong berkata bahwa produsernya itu menjadi sosok yang menyenangkan. Sehingga mereka tidak sulit untuk mempelajari dan menyanyikan lagu tersebut. “Dia selalu membimbing kami dengan tersenyum. Dia juga menyarankan kami untuk bernyanyi dengan percaya diri.”