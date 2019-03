LOS ANGELES – Film ke-9 garapan Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood resmi merilis trailer perdana mereka, Rabu (20/3/2019). Dalam durasi sekira 1 menit 45 detik, film yang dibintangi oleh Brad Pitt dan Leonardo DiCaprio ini menampilkan latar Hollywood di tahun 1969.

Di awal trailer, penonton akan disuguhkan dengan video bernuansa hitam putih di mana seorang aktor, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) bersama stuntmannya, Cliff Booth (Brad Pitt) tengah diwawancarai oleh pewarta. Tampilan video berwarna hitam putih itu seakan mendukung setting latar di era 60-an tersebut.

Once Upon A Time In Hollywood ini sendiri berkisah tentang perjuangan aktor yang tak lagi terkenal namun berusaha kembali untuk mendapatkan kejayaannya di Hollywood. Diperjalanannya, mereka pun bertemu dengan Bruce Lee yang diperankan oleh Mike Moh.

Sebagai sutradara sekaligus penulis film ini, Quentin Tarantino memang ingin menghidupkan suasana lawas Hollywood. Maka tidak mengherankan jika pria 55 tahun ini turut menghadirkan sosok legendaris di era itu.

“Saya telah menulis naskah ini selama lima tahun dan menghabiskan hampir sepanjang hidup saya di Los Angeles. Tentunya dengan hadirnya film ini saya merasa senang karena dapat menghidupkan kembali Hollywood di masa lalu,” katanya seperti dilansir Variety, Rabu (20/3/2019).

Selain dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Mike Moh juga Margot Robbie, sejumlah nama besar lainnya juga akan hadir dalam film ini. Seperti di antaranya Sebut saja Al Pacino, Tim Roth, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Emile Hirsch hingga Kurt Russell.

Rencananya film garapan Sony Picture ini akan rilis pada 26 Juli mendatang dan bersaing dengan spin-off "Fast and Furious", yaitu "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw".

Sekadar informasi tambahan, Once Upon a Time in Hollywood juga menjadi film terakhir yang dibintangi oleh mendiang Luke Perry sebelum ia meninggal pada 4 Maret 2019 akibat stroke yang diderita.

