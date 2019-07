SEOUL - Grup band asal Korea Selatan, DAY6 kembali menunjukan prestasinya dengan berada di posisi ke-9 dari deretan top 10 Billboard's World Album Chart. Grup band yang berisikan 5 orang member ini baru saja merilis album The Book of Gravity: Us.

Pada akhir pekan bulan Juli, albumnya berhasil terjual sebanyak 1,000 copy dan menjadikan The Book of Gravity: Us sebagai album ke-4 dengan penjualan terbaik selama seminggu di Amerika.

Jika melihat kembali ke belakang, DAY6 juga pernah berada pada posisi ke-2 dalam tangga lagu Billboard's World Album dengan albumnya yang berjudul The Day pada tahun 2015.

DAY6 dibentuk oleh JYP Entertainment yang juga menaungi beberapa grup ternama lainnya termasuk 2PM, GOT7, Twice, Stray Kids, dan Itzy. JYP juga menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan dan pendirinya adalah J.Y. Park.

Sesuai dengan namanya DAY6 mengawali debut bersama dengan 6 anggota yaitu Park Jae-hyung, Park Sung-jin, Kang Young-hyun, Kim Won-pil, Yoon Do-woon dan Im Jun-hyeok. Namun karena alasan pribadi, Junhyeok keluar dari band tersebut pada 27 Februari 2016.

Sekalipun kini anggota grup tersebut bersisakan lima orang, tidak membuat performa DAY6 menjadi menurun. Prestasi merekalah yang menjadi bukti bahwa DAY6 adalah grup band Korea yang mampu bersaing di dunia musik internasional.

