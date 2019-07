NEW YORK - Kevin Feige, Presiden Marvel Studios akhirnya resmi merilis jadwal film Marvel Cinematic Universe fase ke-4 di perhelatan San Diego Comic Con, pada 20 Juli 2019. Dalam kesempatan itu, dia membocorkan film apa saja yang akan digarap Marvel dalam 2 tahun ke depan.

Beberapa film yang dipastikan segera tayang di antaranya Black Widow, The Eternals, Thor 4: Love and Thunder, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, serta Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Black Widow yang telah lama dinantikan fans Marvel kini telah mendapatkan slot tayang. Film tersebut akan kembali dibintangi Scarlett Johansson yang akan beradu akting dengan David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, dan Rachel Weisz.

Kisah film garapan Cate Shortland itu akan bersetting setelah era Captain America: Civil War. Sehingga, Black Widow akan menjadi prekuel untuk film Avengers lainnya yang telah tayang.

Sementara itu, Thor 4: Love and Thunder akan tayang pada 5 November 2021. Film ini akan kembali dibintangi oleh Chris Hemsworth dan Taika Waititi sebagai sutradara dan penulis skenario. Waititi juga dikabarkan menunjuk Natalie Portman sebagai Lady Thor dalam sekuel keempat tersebut.

Sang-Chi juga telah menemukan aktor utamanya yang akan diperankan oleh aktor Simu Liu. Dia akan beradu akting dengan aktris Crazy Rich Asians Awkwafina. Yang tak boleh dilewatkan adalah The Eternals yang memasang Angelina Jolie sebagai lakon utama.

Berikut adalah jadwal tayang MCU Fase 4: 1 Mei 2020: Black Widow Musim gugur 2020: Belum Ada Judul 6 November 2020: The Eternals Movie 12 Februari 2021: Shang-Chi and The Legend of Ten Rings Musim semi 2021: WandaVision Disney Plus Series 7 Mei 2021: Doctor Strange in the Multiverse of Madness Musim semi 2021: Loki Disney Plus Series Musim panas 2021: Belum Ada Judul Musim Gugur 2021: The Falcon and Winter Soldier Disney Plus series 5 November 2021: Thor 4: Love and Thunder

