JAKARTA - Anak Ussy Sulistiawaty dan Andhika Pratama, Shakeela Eleanor Ameera menjadi perwakilan Indonesia yang dikirim ke Fukuoka, Jepang untuk mengikuti World Mathematics Invitational 2019. Pada 15 Juli 2019, Elea diketahui telah berjuang melawan kurang lebih 2000 peserta dari 21 negara.

Sayangnya, Elea diketahui gagal untuk bisa memenangkan kompetisi matematika tersebut. Meski begitu, Ussy mengaku tetap bangga dengan putrinya yang sudah menjadi salah satu wakil dari Indonesia untuk mengharumkan nama negara dalam ajang matematika tingkat dunia. Ia pun berharap agar Elea tidak patah semangat dan bisa terus belajar serta berjuang hingga impiannya menjadi pemenang bisa tercapai.

Baca Juga:

Wajah Imut Rius Vernandez Bikin Hotman Paris Malas Jadi Kuasa Hukum Garuda Indonesia

Jalin Asmara dengan Nikita Mirzani, Intip Kemesraan Sondang Pratama dengan Istri





"Dear Elea, seperti yang berulang kali mama bilang, apapun hasilnya Mama, Papa, Kak Amel, Kak Ara dan Sheva selalu support kamu. Untuk sampai ke tahap ini bukan hal yang mudah dan kamu bisa. Kamu hebat, Jangan bersedih sayang. Even though you only got 'merit prize' not gold, silver or bronze, im still proud of u with all my heart. Pengalaman ini sangat luar biasa dan mama tahu banget beberapa hari kemarin gimana stresnya kamu hadapi ini. Untung ada dede Sheva yang selalu jadi pelawak di sini dan bikin kamu ketawa lupa sejenak sama lomba Math ini. So smile Eleaa..," tulis Ussy Sulistiawaty pada keterangan foto.

"Jangan patah semangat, belajar lebih giat lagi sampai bisa tercapai semua yang kamu impikan.. dan selamat untuk semua finalis #worldmathematicsinvitational2019 kalian adalah pemenangnya. dan untuk smua aunty-aunty, uncle online-nya Elea terima kasih udah support Elea dan kasih semangat Elea... she's so happy to read the comments on my instagram 2 days ago," sambungnya.

Unggahan Ussy tersebut rupanya tak hanya membuat dirinya sendiri bangga atas kepintaran dan hasil kerja keras dari putrinya. Ribuan netizen pun mengaku merasa bangga akan prestasi yang dimiliki oleh Elea, hingga bisa membawa Indonesia. Baca Juga: Tampil Seksi di Bali, Vanessa Angel Dihujat Netizen Menohok, Ini Sindiran Sonny Septian untuk Trio Ikan Asin "Keren Elea. Bener kata mama @ussypratama Elea pemenangnya. Udah bikin Indonesia bangga," tulis Zudarliselfira. "Masya Allah @ussypratama bersyukurnya tiada tara punya anak cantik dan pinter. Congrats Elea, semoga lain kali bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari hari ini. Aamiin. Indonesia so proud with you," tulis Triantin.