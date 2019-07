LOS ANGELES - Pencarian Baz Luhrmann untuk aktor pemeran Elvis Presley akhirnya berakhir sudah. Sang sutradara memilih Austin Butler dari empat kandidat lainnya untuk menghidupkan peran sebagai King of Rock ‘n Roll dalam film biopik Elvis Presley.

Dengan begitu, Butler akan beradu akting dengan Tom Hanks yang berperan sebagai Col. Tom Parker, manajer Presley dalam film tersebut. Terkait keterlibatannya dalam proyek tersebut, Butler pun mengumumkannya lewat akun Instagram pribadinya, pada 16 Juli 2019.

Bersama screenshot berita Deadline, sang aktor menuliskan, “You have made my life complete. And I love you so. (Kau melengkapi hidupku. Dan aku sangat mencintaimu).”

Dalam keterangannya, Baz Luhrmann mengatakan, tim produksi berusaha mencari dengan seksama aktor tertepat untuk berperan sebagai Elvis Presley. Luhrmann mengaku, mencari tahu tentang Butler setelah mengetahui dia bermain dalam pertunjukan musikal The Iceman Cometh bersama Denzel Washington.

“Setelah melewati proses panjang screen test serta pelatihan musik dan performance, aku tahu telah menemukan seseorang yang bisa memerankan tokoh musik paling ikonik dunia ini,” ujar Luhrmann seperti dikutip dari Variety, pada Selasa (16/7/2019).

Selain sebagai sutradara, Luhrmann akan berperan sebagai penulis skenario bersama Craig Pearce. Secara garis besar, film biopik Elvis Presley ini akan menuturkan hubungan antara manajer kawakan dengan seorang penyanyi muda yang berambisi menjadi penyanyi terkenal.

Film ini akan menandai film adaptasi terbaru Luhrmann setelah dia menggarap The Great Gatsby pada 2013. Sebelum akan disibukkan dengan proyek biopik ini, dia diketahui menggarap serial The Get Down untuk Netflix. Sementara itu, film biopik Elvis Presley akan menjadi proyek akting terbaru Austin Butler yang terakhir terlibat dalam film Once Upon a Time in Hollywood dan The Dead Don’t Die. Di layar kaca, Butler membintangi The Carrie Diaries, Switched at Birth, dan Zoey 101.*