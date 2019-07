JAKARTA - Dalam satu tahun terakhir pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie tengah mengerjakan sebuah proyek bersama agensi asal Korea Selatan. Lewat unggahannya di Instagram, Chelsea mengumumkan bahwa proyek itu akan dirilis esok hari.

Chelsea Olivia mengunggah sebuah teaser video di mana Wish Girls sedang menyanyikan lagu teranyarnya yang berjudul Yours is Mine.

"The long awaited full music video will be up in 24 hours! It's gonna be tomorrow! Stay tune at Saitainment YouTube channel to watch our Korean summer project come to life," tulisnya.

Sebelumnya, Chelsea Olivia juga sempat mengatakan bahwa proyek ini merupakan sebuah pengalaman tak terlupakan baginya. Ia mengaku kerepotan ketika berlatih bersama Wish Girls.

Chelsea Olivia juga pernah bercerita bahwa bekerja sama dengan agensi Korea Selatan tidak semudah yang dibayangkan. Industri di sana sangat disiplin bahkan sedari mulai berlatih. "Anyway kehidupan K-Pop gak mudah banget. Mereka setiap hari Senin-Sabtu latihan kurang lebih 12 jam (gila ga 12 jam dance, patah tulang aku)," tuturnya.