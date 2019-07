JAKARTA - Joe Taslim nampaknya merupakan salah satu aktor yang menjadi aset Indonesia untuk bisa semakin dikenal dikancah internasional. Sempat meraih medali perak dalam SEA Games 2016 di ajang Judo, pemilik nama lengkap Johannes Taslim ini juga semakin dikenal lewat aktingnya dalam The Raid: Redemption, sebagai Jaka.

Berkat The Raid: Redemption, nama Joe Taslim semakin harum. Ia diketahui sempat bermain dalam film laga horor arahan HBO Asia berjudul, Dead Mine, hingga berhasil tampil menawan dalam film Fast and Furious 6, serta Star Trek Beyond.

Tak semua artis Indonesia bisa dengan mudah menembus pasar Hollywood. Apalagi bisa langsung mendapatkan peran dalam film action box office, The Fast and Furious.

Salah satu adegan yang paling menarik ialah saat dirinya harus sendirian berakting untuk melawan Sung Kang dan Tyrese Gibson, yang merupakan teman dari Vin Diesel dalam Fast and Furious 6.

Ia bahkan menyebut bahwa adegan yang dilakukannya tersebut, merupakan salah satu adegan paling mahal yang pernah didapatkannya.

"Itu scene mahal banget. Saya kaget mendapatkan scene ini, satu hari syutingnya yang kalau dihargai bisa miliaran," ungkap Joe Taslim pada 2013 lalu.

"Itu prestige untuk saya. Saya memberikan seribu persen untuk film ini, dan saya senang karena mereka puas dengan hasil yang saya berikan," tambahnya.

Usai tampil dalam Fast and Furious 6, pria 38 tahun ini juga diketahui kembali menggebrak industri perfilman Hollywood lewat aktingnya dalam Star Trek Beyond.

Dalam film tersebut, Joe diketahui berperan sebagai alien bernama Manas atau Anderson Lee, yang merupakan tangan kanan dari Idris Elba.

Saat bergabung dengan Star Trek Beyond, bapak tiga anak ini mengaku disambut dengan cukup baik oleh para pemain. Bahkan ia tak dianggap remeh oleh lawan mainnya, meski dirinya tidak berasal dari industri perfilman Hollywood.

Joe justru mengaku bahwa dirinya cukup dihargai dan ditakuti saat berada di lokasi. Bahkan ia mengungkap bahwa tak ada yang berani mengajaknya bercanda saat berada di lokasi.

"Di Hollywood akting sangat luar biasa dihargai. Karena saat di lokasi, setiap aktor pasti mempersiapkan diri untuk perannya. Termasuk saya juga waktu syuting film ini," ujar Joe Taslim, di 2016.

"Waktu saya duduk pun enggak ada yang berani mengajak saya bercanda. Saya juga harus mengubah mimik buat peran sebagai Manas. Apalagi peran saya butuh ekspresi wajah seram. Jadi saya enggak bisa cengengesan seperti sekarang ini. Jadi, enggak ada di sana yang namanya, 'Eh harus gimana ya? Mau ngapain ya?'," lanjutnya.

Yang paling baru, Joe Taslim diketahui terpilih untuk memerankan salah satu karakter inti dari Mortal Kombat, yakni Sub Zero. Film yang dijadwalkan tayang pada 2012 inipun diketahui akan memulai syuting pada akhir tahun mendatang di Australia.