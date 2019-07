JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor sekaligus presenter, Boy William. Setelah berpacaran kurang lebih 3 tahun dengan seorang wanita bernama Karen Vendela, VJ MTV tersebut akhirnya siap untuk melangkah kejenjang yang lebih serius.

Pria berusia 27 tahun tersebut diketahui baru saja melamar sang kekasih.

Bahkan lamarannya tersebutpun telah diterima oleh wanita yang sempat menjalani hubungan asmara jarak jauh dengannya.

Kabar bahagia tersebut diketahui melalui unggahan Boy di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, Boy memposting foto mesra dirinya dan sang kekasih yang tengah berciuman, serta memamerkan sebuah cincin bermata berlian di jari manis Karen.

"She said Yes! One fine day in the middle of nowhere, i got down on my knees. Thank you for choosing me. Nothing in this world is perfect but to me, you are. Let's make more dumb memories together. Let's keep pretending we're Jay and Beyonce. Let's be Kid's forever and never grow up. Trust me and hold my hand, i got you. You are loved," ungkap Boy William dalam keterangan fotonya bersama sang kekasih.

Unggahan Boy tersebut langsung mendapatkan reaksi dari kekasihnya. Bahkan Karen mengungkapkan alasannya mengapa dirinya mau menerima permintaan serius dari bintang film Laundry Show tersebut. Baca Juga: Salmafina Pindah Agama, Begini Tanggapan Bijak Sunan Kalijaga "DearBoy, Of course i’ll say Yes. Thanks for taking me around the world. Making me see the world differently. Traveling to random places, holding my hand every step of the way. Now you have to deal with everything good and bad about me. Hehe. Love, Karen," jawab kekasih Boy William pada keterangan foto di akun Instagramnya.