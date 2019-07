JAKARTA – Joe Taslim secara resmi terpilih untuk memerankan karakter Sub-Zero dalam film Mortal Kombat garapan rumah produksi New Line Cinema. Joe Taslim dipilih langsung oleh oleh sang produser, James Wan.

Boss Logic, animator yang kerap membuat sketsa animasi dari berbagai karakter turut antusias atas terpilihnya Joe Taslim. Bahkan ia turut menggambar Joe Taslim dalam bentuk Sub-Zero. Tentunya sketsa ini bukan tampilan asli Joe dalam film nanti.

Baca Juga:

Ditantang Lapor Pajak Berlian oleh Hotman Paris, Begini Reaksi Barbie Kumalasari

Gendong Anak di Tepi Jurang, Hamish Daud Ditegur Netizen

“Congrats to my boy @Joe_Taslim being officially cast as Sub-Zero in the new #MortalKombat” bunyi tweet Boss Logic sekaligus mengunggah gambar Joe Taslim sebagai Sub-Zero.

Terpilihnya Joe Taslim sebagai Sub-Zero makin menancapkan kuku di industri film Hollywood. Joe Taslim menjadi salah satu aktor Indonesia yang diperhitungkan. Kemampuan action dan ilmu bela diri membuat Joe Taslim mengisi ruang kosong di perfilman Hollywood.