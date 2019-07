YOGYAKARTA - Calum Scott menutup gelaran Prambanan Jazz Festival 2019 di hari pertama, Jumat (5/7/2019). Ribuan penonton menyaksikan pelantun You Are The Reason ini bersama sederet penyanyi kenamaan lainnya sepanjang hari kemarin.

Calum Scott membawakan sekira 15 lagu dalam penampilannya di Prambanan Jazz Festival. Penyanyi asal Inggris ini mengaku tampil di Prambanan Jazz Festival 2019 adalah kehormatan tersendiri baginya.

"Menjadi hal yang luar biasa bagi saya hadir di sini. Ya, haruskah saya bilang mantul? Terima kasih," kata Calum Scott di atas panggung sembari tertawa.

Selain membawakan lagu-lagu miliknya, Calum Scott juga menyisipkan cover Thinking Out Loud milik Ed Sheeran. Hotel Room yang dibawakan dengan petikan gitar menjadi lagu berikutnya yang dilantunkan Calum Scott.

Selain itu, ada pula lagu No Matter What yang dipersembahkan Scott untuk sang mama. Menurut penuturan Scott, ternyata sang ibu pernah ke Indonesia dan mencicipi beberapa makanan di sini.

"Mama aku suka banget sama Indonesia, terutama makanannya seperti nasi goreng, mie goreng, kwetiaw. Mungkin suatu hari dia mau balik lagi ke sini," kata Scott.

Hal menarik lainnya yang juga ditunjukkan oleh Scott adalah membawa bendera merah putih. Ia meletakkan bendera itu di belakang pundak sambil menyanyikan lagu Dancing On My Own.

Sebagai pamungkas, Calum Scott menyanyikan lagu You Are The Reason yang diikuti oleh ribuan penonton yang hadir di acara Prambanan Jazz Festival.

Sebagai informasi, untuk hari pertama saja acara yang sudah digelar kali kelima ini, menurut Anas Syahrul Alimi, CEO Rajawali Indonesia dihadiri tak kurang dari 10.000 penonton. Selain kehadiran Calum Scott telah tampil pula para penyanyi seperti Hanin Dhiya, Sisitipsi, Jogja Hip Hop Foundation, Tashoora, Ardhito Pramono, Calvin Jeremy, Gallaby, Danilla hingga GAC. Gelaran Prambanan Jazz Festival masih akan berlanjut di hari Sabtu, 6 Juli 2019 dengan penampilan dari Langit Sore, Yovie and His Friends, Rida Sita Dewi, Pusakata, Maliq & D'Essentials, Yura hingga spesial pertunjukkan dari pianis legendaris, Yanni.