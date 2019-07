YOGYAKARTA - Galabby menampilkan aksi panggung yang unik dalam gelaran Prambanan Jazz Festival, Jumat 5 Juli 2019. Dalam aksinya tersebut, istri presenter Dimas Danang ini membawa kursi sebagai media untuk dirinya jungkir balik saat membawakan lagu.

Galabby mengatakan jika aksi panggung tersebut adalah jazz burlesque yang hampir sama dengan penampilan broadway atau klasik. Aksi ini menurut Galabby sebenarnya umum dilakukan penyanyi Amerika. Hanya saja memang di Indonesia sendiri masih jarang terlihat.

"Ini namanya jazz yang burlesque, memang penampilannya humoris dengan atraksi saya kaki di atas dan kepala di bawah. Seru banget sih," kata Galabby.

Lewat cara yang humoris serta yang tak biasa itu, Galabby pun turut memperkenalkan lagi tembang lawas serta lagu miliknya yang dikemas dengan menarik. Ada delapan lagu yang dibawakan olehnya seperti: It Don't Mean A Thing, Shiny Stocking, Fakta Cinta, Jangan Takut Gendut, Feeling Good, Dimana Aku Di sini, Melayang dan Hit The Road Jack.

Galabby mengatakan meskipun tarian ini pada dasarnya memang cukup seksi, namun ia berusaha semaksimal mungkin agar bisa diterima oleh masyarakat Indonesia tentunya.

"Beberapa diantara mereka ada yang sering lihat saya melakukan atraksi itu. Tapi yang belum tahu saya mencoba memperkenalkan burlesque ini tapi tetap syariah," seloroh Galabby.

Melakukan atraksi tersebut dikatakan oleh pelantun Jangan Takut Gendut ini memang dilakukan olehnya sejak beberapa tahun lalu. Bahkan demi tampil maksimal, Galabby pun belajar koreografi dari budayawan Sudjiwo Tedjo dan Didi Nini Thowok. (aln)