SEOUL – BLACKPINK kembali menunjukkan prestasi lewat lagu Kiss and Make Up. Single hasil kolaborasi Jennie cs bersama Dua Lipa ini berhasil memecahkan rekor sebagai lagu yang paling banyak didengar di platform pemutar musik streaming Spotify, dengan total 247 juta streaming hingga 25 Juni 2019.

Pencapaian emas BLACKPINK ini cukup fantastis. Hal ini mengingat angka 247 juta kali streaming itu didapat BLACKPINK dalam waktu kurang dari setahun. Kiss and Make Up dirilis pada Oktober 2018.

Prestasi yang diraih oleh BLACKPINK ini memang tidak mengherankan. Pasalnya lagu yang diproduseri oleh Teddy Park itu sebelumnya telah terjual 1,5 juta copy digital di seluruh dunia. Atas prestasi gemilang tersebut, grup asuhan YG Entertainment ini mendapatkan sertifikasi emas yang diberikan di Australia.

Mengutip E!Online, dengan raihan 247 juta kali streaming, BLACKPINK berhasil mengalahkan BTS. Dengan 'hanya' 205 juta kali streaming untuk lagu Fake Love, Jimin cs harus rela turun ke posisi ke-2 chart lagu paling banyak didengarkan secara streaming.

Bicara tentang Kiss And Make Up, belum lama ini Dua Lipa hadir di konser BLACKPINK yang digelar di Newark, New Jersey pada Minggu (23/6/2019). Tampilnya pemenang Grammy Awards itu tentu menyempurnakan konser BLACKPINK saat mereka membawakan lagu Kiss And Make Up kepada BLINK (penggemar BLACKPINK).

“Seorang teman mengatakan kepada saya bahwa BLACKPINK tampil di Newark dan saya pun berkata harus datang. Jadi saya mengirimi mereka pesan bahwa kami harus membawakan Kiss And Make Up,” ujar Dua Lipa seperti dikutip dari laman Soompi.

Diakui oleh Dua Lipa, penyanyi tersebut mengaku senang bisa kembali bertemu dengan BLACKPINK. “Aku sangat mencintai mereka, dan merasa tidak sabar untuk melihat apa yang dunia sediakan untuk kalian,” imbuh Dua Lipa.

Sebagai informasi tambahan, Kiss And Make Up bercerita tentang hubungan pasangan kekasih yang rusak karena masalah yang dirahasiakan. Mereka bahkan sudah tak saling bicara hingga membuat salah satu pihak merasa takut.

