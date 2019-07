SEOUL - Polisi merilis informasi terbaru seputar kematian aktris senior Jeon Mi Seon. Mengutip China Press, ternyata sang aktris sempat menelefon ayahnya sebelum memutuskan mengakhiri nyawanya sendiri.

Komunikasi lewat telefon itu menurut polisi, dilakukan mendiang Jeon Mi Seon pada 29 Juni 2019, sekitar pukul 02.00 KST atau 20 menit sebelum kematiannya. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa panggilan tak terjawab (missed call) dari teman dan kerabat dalam ponsel sang aktris.

Dari fakta itu, polisi menyimpulkan, kemungkinan besar Jeon Mi Seon telah mengabarkan sang ayah tentang rencananya untuk bunuh diri. Karena itu, banyak kerabat dan teman yang berusaha menghubunginya. Namun sayang, usaha tersebut sia-sia.

Seperti telah dilaporkan Okezone sebelumnya, Jeon Mi Seon ditemukan tewas tergantung di kamar mandi hotelnya yang berlokasi di Jeonju, Provinsi Jeolla Utara, pada 29 Juni 2019. Namun ketika petugas berwenang tiba di lokasi kejadian, sang aktris ditemukan sudah tidak sadarkan diri dan tanpa denyut nadi.

“Elektrokardiogram menunjukkan, dia sudah dalam keadaan asistol. Selanjutnya, kami menyerahkan kasus itu kepada pihak kepolisian,” ujar petugas pemadam kebakaran yang memberikan pertolongan pertama untuk Jeon Mi Seon kala itu.

Agensi sang aktris, kemudian mengonfirmasi bahwa Jeon Mi Seon mengidap depresi. Kondisi ibunya yang sakit-sakitan dan kematian salah satu kerabat dekat diduga polisi sangat membuat sang aktris terguncang.

Sejauh ini, polisi masih melakukan investigasi terkait kematian aktris The Moon Embracing The Suntersebut. Meski diduga bunuh diri, namun pihak berwajib masih mencari kemungkinan lain soal kematian sang aktris. Pasalnya, tak ada pesan bunuh diri yang ditinggalkan Jeon Mi Seon meski tak ditemukan tanda-tanda orang lain memasuki kamar hotel sang aktris.

Mendiang Jeon Mi Seon memulai debutnya di dunia akting pada 1990. Karya terakhirnya di layar kaca adalah He is Psychometric yang ditayangkan tvN. Sementara film terbarunya, The King’s Lettersdijadwalkan debut di bioskop pada Juli 2019.*