JAKARTA – Gisella Anastasia kembali menjadi bahan nyinyiran warganet. Kali ini, Gisel menuai hujatan lantaran mengabaikan komentar sang mantan suami, Gading Marten.

Setelah mendapatkan berbagai hujatan dari para warganet, Gisel pun akhirnya membalas komentar Gading Marten. Lewat tulisannya juga, janda satu anak itu memberikan alasan mengapa terkesan mengabaikan pertanyaan ayah dari putrinya itu, Minggu (30/6/2019).

“Papading, ini comment yang katanya aku cuekin terus heboh lagi dicela netijen, padahal aku jadi enggak pernah liat kolom komen sama sekali lagi sekarang juga gara-gara netizen juga hehe. Kemarin tahunya dari syuting acara Raffi langsung buru-buru lihat,” tulis Gisel membuka balasannya.

Gisel pun kemudian menjawab pertanyaan Gading sebelumnya mengenai kenangan yang pernah ditorehkan bersama Gempi. “Inget dong dia (Gempi), inget sekali namanya juga Empitul,” jawab Gisel.

Seperti diketahui, saat itu, Gisel membagikan potret kebersamaannya dengan putri semata wayang hasil pernikahannya dengan Gading Marten, Gempita Nora Marten. Dalam foto tersebut, pasangan ibu dan anak itu tengah menikmati masa liburan di Brighton Bathing Boxes, Melbourne, Australia, Jumat (19/6/2019).

Lewat keterangan di fotonya, wanita yang dekat dengan pebasket Wijaya Saputa ini pun mengungkapkan rasa cintanya pada sang putri. Gisel pun mengatakan bahwa kasih sayangnya tak terhingga kepada Gempi.

“I love you, passed the moon 🌓, and the stars ✨, the planets 🌍, and the sun ☀️, Wrapped around everything times twenty million, billion times, INFINITY! That’s how much i love you, Gem! (Aku mencintaimu melebihi bulan terhadap bintang, planet tehadap matahari dan membungkus semuanya dua juta kali, miliaran kali dan tak terhingga! Itulah gambaran aku mencintaimu, Gem!),” tulis Gisel.

Foto yang dibagikan Gisel bersama Gempi tersebut ternyata mampu menyita perhatian Gading Marten. Melalui kolom komentar, putra Roy Marten itu seakan kembali mengulas kenangan yang sempat dia jalani bersama Gisel dan Gempi. Baca Juga: Fairuz A Rafiq Minta Galih Ginanjar Buktikan soal Cairan Keputihan Menitikan Air Mata, Fairuz A Rafiq Beberkan Konten Asusila Galih Ginanjar “Ahahaha gayanya Mpi gemes!! Dia inget nggak pernah ke situ non?” tulis Gading. Namun ternyata, komentar sang mantan suami itu pun tampak diabaikan oleh Gisel selama dua pekan. Hingga akhirnya, hujatan demi hujatan pun diterima Gisel dari para netizen. “Dibales kenapa ma @gisel_la . jng lebay deh , sok2an kya mau jaga perasaan," tulis netizen. “Ish si mbak, setidaknya kalau enggak punya pikirran ya minimal punya hati lah mbak @gisel_la, itu kan ayah dari anakmu,” tulis yang lain.