JAKARTA – Denada akhirnya buka suara terkait mantan suaminya, Jerry Aurum yang kini tersangkut kasus kepemilikan narkoba. Sebagai seorang wanita yang sempat menjadi istri Jerry, Denada pun mengutarakan dukungannya.

Hal tersebut disampaikan Denada melalui unggahannya di Instagram. Rapper berusia 40 tahun itu memperlihatkan potret Jerry Aurum yang tengah bersama dengan putri semata wayang mereka, Shakira Aurum.

Dalam foto yang diambil dengan filter hitam putih itu, pasangan ayah dan anak tersebut tampak sangat berbahagia. Baik Shakira maupun Jerry memperlihatkan senyum bahagia dari wajah mereka masing-masing.

Melengkapi unggahannya, putri Emilia Contessa itu mengungkapkan betapa istimewa sosok Jerry untuknya. Meskipun mereka akhirnya tak berjodoh sebagai seorang suami dan istri, namun Jerry tetaplah bagian dari keluarga Denada.

“Kita tidak berjodoh dalam rumah tangga, tapi kita berjodoh sebagai keluarga. Selamanya kamu adalah manusia istimewa untukku, karena kamu adalah Bapak dari anakku. Selamanya kita adalah KELUARGA,” tulis Denada dalam unggahannya di Instagram.

Lebih lanjut, pelantun lagu Di Sini Untukmu itu pun mengatakan tak akan meninggalkan Jerry di masa-masa sulitnya seperti saat ini. Dia seakan berjanji untuk terus mendukung mantan suaminya itu.

“Dan sebagaimana keluarga, kami akan selalu ada untuk kamu, apapun yang terjadi. You are still and always will be the best father for our daughter. No matter what, No matter what. 🙏🏾,” pungkas Denada.

Seperti diketahui, Denada sempat menjalani biduk rumah dengan Jerry Aurum selama 3 tahun. Pernikahan yang dilangsungkan pada 15 Februari 2012 lalu itu pun menghasilkan seorang putri yang bernama Shakira Aurum. Denada kemudian mengajukan perceraiannya dengan Jerry pada 24 Juni 2015. Meskipun kini telah berstatus sebagai mantan suami dan istri, namun keduanya tetap kompak merawat buah hati mereka, Shakira Aurum. Denada dan Jerry pun bergantian mendampingi putri mereka yang kini tengah berjuang melawan penyakit kanker darah di Singapura. Mereka terus memberikan segala yang terbaik untuk Shakira. Akan tetapi, pada 25 Juni 2019 lalu, Jerry Aurum diamankan pihak kepolisian atas kepemilikan barang haram narkoba. Bersama Jerry, diamankan pula beberapa barang bukti meliputi ganja, ekstasi dan tembakau gorila.