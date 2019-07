JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Vanessa Angel akhirnya bisa menghirup udara bebas. Setelah lima bulan mendekam di balik jeruji besi, Rutan Medaeng, Jawa Timur, wanita 27 tahun tersebut akhirnya bisa menghirup udara bebas.

Mantan kekasih Ruben Onsu tersebut diketahui mulai bisa bebas sejak Sabtu, 29 Juni 2019 sekira pukul 24.00 WIB.

Akan tetapi, lantaran beberapa pertimbangan, kuasa hukum beserta tante dari Vanessa memilih untuk menjemputnya pada Minggu pagi.

Usai bebas, Vanessa diketahui langsung menghubungi teman dekatnya, Bibi Ardiansyah yang berada di kawasan BSD City, Tangerang. Keduanya nampak melakukan videocall, bahkan senyum bahagia nampak terpancar dari wajah Vanessa.

"Cause you're a good girl and u know it," tulis Bibi Ardiansyah dalam screenshot videocall nya bersama Vanessa Angel.

Sebagaimana diketahui, pelantun Indah Cintaku tersebut terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE terkait penyebaran konten pornografi.

Vanessa terbukti melanggar Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Baca Juga: Akan Menjanda, Ini Pria-Pria Mantan Song Hye Kyo, CLBK? Pada hasil sidang yang dibacakan majelis hakim pada Rabu, 26 Juni 2019 lalu, Vanessa divonis lima bulan penjara karena terbukti secara sah dan menyakinkan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Kini, ia pun telah dibebaskan dan akan kembali beraktifitas didunia hiburan, terlebih dirinya memiliki beberapa kontrak eksklusif dari pihak televisi.