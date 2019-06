SEOUL - Drama baru Hyun Bin dan Son Ye Jin, Crash Landing of Love dijadwalkan tayang sekitar November 2019. Hal tersebut diumumkan tvN selaku stasiun TV yang akan menayangkan drama tersebut.

Secara spesifik, tvN mengungkapkan, Crash Landing of Love akan tayang setelah Melting Me Softly -drama terbaru Ji Chang Wook dan Won Jin Ah. “Terkait hari dan jam tayang masih kami diskusikan,” ujar perwakilan tvN seperti dikutip dari Soompi, pada 28 Juni 2019.

Baca juga: Reaksi Son Ye Jin Ketika Diisukan Berpacaran dengan Hyun Bin

Keterlibatan Hyun Bin dan Son Ye Jin dalam Crash Landing of Love diumumkan tvN pada 22 Mei 2019. Kedua aktor tersebut akan berkolaborasi dengan sutradara Lee Jung Hyo (Good Wife) dan penulis skenario Park Ji Eun (My love from the Star).

Drama Crash Landing of Love berkisah tentang Yoon Se Ri (Son Ye Jin) perempuan kaya yang hobi melakukan paragliding. Namun ketika suatu saat dia melakukan hobinya tersebut, angin membawanya sampai ke Korea Utara.

Di sana, dia kemudian bertemu Ri Jung Hyuk (Hyun Bin). Pria itu melindungi Yoon Se Ri dengan menyembunyikannya. Seiring waktu, cinta pun tumbuh di antara keduanya.

Crash Landing of Love merupakan proyek reuni bagi Hyun Bin dan Son Ye Jin setelah berkolaborasi dalam The Negotiation. Drama ini sekaligus menjadi proyek akting perdana bagi keduanya setelah diterpa skandal asmara.

Baca juga: Jedar Bongkar Outfit Miliaran Rupiah Milik Krisdayanti

Seperti diketahui, kedua aktor ini digosipkan pacaran setelah foto-foto mereka di sebuah swalayan di Amerika Serikat tersebar di Internet, pada Januari 2019. Baik Hyun Bin maupun Son Ye Jin membantah isu tersebut dan menegaskan hanya sekadar teman dekat.*

(SIS)