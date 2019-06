JAKARTA - Film Annabelle Comes Home akan mulai tayang di bioskop-bioskop Tanah Air mulai hari ini, Kamis (27/6/2019). Sebelum menyaksikan filmnya, baiknya Anda mengetahui tiga fakta menarik seputar film tersebut. Apa saja? Ini ulasan Okezone seperti dirangkum dari berbagai sumber.

DEBUT GARY DAUBERMAN

Annabelle Comes Home merupakan debut sutradara bagi Gary Dauberman setelah selama ini dia lebih dikenal sebagai penulis skenario andal. Dia adalah sosok yang berada di balik skenario apik The Conjuring Universe, mulai dari Anabelle: Creation, The Nun, dan Annabelle Comes Home.

Gary Dauberman juga diketahui menggarap skenario film horor It yang merupakan proyek adaptasi dari novel berjudul serupa karya Stephen King.

Baca juga: Annabelle Comes Home Mulai Tayang Serentak Hari Ini

SYUTING SELAMA 2 BULAN Proses pengambilan gambar film Annabelle Comes Home berlangsung selama 2 bulan dengan melibatkan Patrick Wilson dan Vera Farmiga sebagai Ed dan Lorraine Warren. Kedua aktor tersebut sudah memerankan tokoh paranormal investigator itu sejak The Conjuring. Kehadiran Patrick dan Vega dalam Annabelle Comes Home memang dibutuhkan, karena ceritanya akan membawa kembali boneka Annabelle pulang ke 'rumahnya.' Baca juga: Makin Panas, Hotman Paris Sindir Galih Ginanjar soal Barang KW SOSOK BARU Dalam film Annabelle Comes Home akan ada sosok entitas baru yang meramaikan ceritanya. Sosok supranatural itu sudah diperkenalkan sejak trailer perdana film itu dirilis Warner Bros. Pictures pada 31 Maret 2019. Sosok baru tersebut digadang-gadang sebagai hantu wanita yang sangat terobsesi pada boneka Annabelle. (SIS)