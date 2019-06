+ 4

Model Kendall Jenner dan Gigi Hadid saat berjalan di panggung catwalk kreasi dari koleksi Tom Ford yang bertajuk Spring / Summer 2018 di New York Fashion Week di Manhattan, New York, A.S., (6/9/2017) waktu setempat. Pada acara tersebut Kendall Jenner Terlihat seksi dalam gaun one shoulder panjangnya yang ketat dan menakjubkan.