JAKARTA - Konser Afgan Syahreza bertajuk, Dekade, diketahui akan digelar pada 9 Agustus 2019 mendatang di Istora Senayan. Konser tersebut dibuat rupanya bukan hanya sekedar untuk menunjukkan keeksistensiannya, serta sebagai hadiah bagi para penggenar, namun juga sebagai ajang pamitan.

Afgan diketahui akan vacum untuk sementara waktu dari industri musik tanah air. Alasannya, lantaran ia ingin bertandang ke Unites State untuk menggarap album terbaru yang akan rilis di tahun depan.

"Jadi aku mau ke US bulan September, aku ada projek di sana, kita mau ngerjain, bisa dibilang ini impian sejak dulu tapi baru terlaksana tahun ini. Jadi aku akan off dulu dari industri musik di Indonesia," jelas Afgan saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

"Mungkin aku akan balik untuk kayak tiga.. mungkin sebulan berapa kali, kalau balik tapi untuk ngeluarin karya baru kayaknya aku akan vakum dulu sampai tahun depan," sambungnya.

Rencananya pria 31 tahun ini akan berada di Amerika selama satu bulan, sebelum akhirnya kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Ia pun mengungkap bahwa bertandang ke Amerika untuk melakukan rekaman merupakan sebuah tantangan baru baginya. Namun ia tak ingin menganggap bahwa kepergiannya adalah untuk melebarkan sayapnya dan go internasional.

"Karena aku dapet rezeki bisa ada yang percayain aku untuk membuat projek musik album di Amerika, ada label di sana juga yang mempercayakan untuk aku bisa eksplore lebih jauh lagi di market sana. Jadi ini waktunya buat aku lah karena sudah 11 tahun juga mungkin tantangan baru lagi yang aku ingin cari," paparnya.

"Aku enggak tahu sih (go Internasional), maksudnya enggak expect apa-apa lah karena pasti sulit untuk bisa menembus pasar sana. Cuma kalau kesempatannya ada aku coba dulu. We'll see lah," pungkasnya.

