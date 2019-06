JAKARTA - Mudik tahun ini rupanya dirasa spesial lantaran terasa lebih lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut juga dirasakan dari kalangan selebriti termasuk Deddy Corbuzier.

Deddy Corbuzier yang dikabarkan akan segera menjadi mualaf tersebut ternyata menilai positif arus mudik lebaran tahun ini lantaran dinilai lebih baik dari sebelum-sebelumnya.

Pesulap bernama langkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau lebih dikenal sebagai Deddy Corbuzier, tidak sungkan-sungkan memberikan pujian kepada Kemenhub lewat media sosialnya.

“Pusing baca twit ttg Menhub.. Kaya gampang aja jadi Menhub..Mudik bisa lancar aja udah keren bgt..Let’s think logically..Kalo harga tiket bisa murah ya nggak akan naik… Just my little shout.” tulis Corbuzier, dalam akun Twitternya.

Cuitan Deddy itu menyikapi banyaknya komentar terkait Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang sejak 2017 mampu mengelola mudik dengan lancar namun kerap masih mendapatkan kritik.

Deddy Corbuzier sendiri dikabarkan akan segera mengucapkan kalimat syahadat untuk memeluk agama islam. Deddy Corbuzier dikabarkan akan memeluk agama Islam pada 21 Juni 2019 di Pesantren Ora Aji, Yogyakarta, Jawa Tengah.

