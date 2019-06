JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL, saat ini diketahui tengah berada di Los Angeles. Kepergiannya kesana, dikabarkan untik melakukan beberapa pekerjaan, salah satunya ialah photoshoot.

Sayangnya, sebelum pekerjaan usai ia lakukan, dirinya sempat mengalami kejadian kurang mengenakkan yang membuat ibu dari Noah Sinclair ini cidera pada bagian kaki. Oleh karenanya, ia harus mengenakan tongkat agar bisa berjalan.

"When you sprained your ankle and still have to do photoshoot.. #bungacitralestari #LA (Saat pergelangan kaki Anda terkilir dan masih harus melakukan pemotretan)," tulis BCL pada keterangan foto.

Unggahan dari istri Ashraf Sinclair tersebut, sontak mendapatkan perhatian dari para netizen. Selain mendoakan agar ia segera sembuh dari cidera, beberapa netizen pun menyebut bahwa penampilan BCL dengan menggunakan tongkat bisa dinilai cukup keren.

"Get well soon ka Unge," tulis gbagus05.

"Cpt sembuh kakinya kak @bclsinclair," tulis nurizpratiwi.

"Lg sakit aja tetep keren ... My idol," tulis ifif_indriani.

"Napa malah jdi keren ya, bisa tuh tongkat dipakai buat aksi panggung @bclsinclair," tulis sabarz17.

