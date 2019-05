JAKARTA – Bunga Citra Lestari dan sang suami, Ashraf Sinclair ikut menghadiri pesta ulang tahun Ardi Bakrie yang dilangsungkan beberapa hari lalu. Di tengah pesta meriah itu, pasangan suami istri tersebut membagikankebersamaan mereka dengan Nia Ramadhani, istri Ardi Bakrie.

Bersama Ashraf, BCL dan Nia turut juga seorang make-up artist Bubah Alfian yang ikut berfoto, Kamis (2/5/2019). Mereka pun tampak berjajar menghadap ke kamera dengan formasi Bubah Alfian, Nia Ramadhani, BCL dan terkahir Ashraf.

β€œ#ArdiRollingSince79 This is How we do it😎,” tulis Nia Ramadhani dalam kolom keterangan foto.

Nia Ramadhani yang mengenakan baju berbahan lateks pink itu tampak merangkul Bubah dengan tangan kirinya. Sementara Bubah sendiri memasukkan salah satu tangannya ke kantong celana panjang yang ia kenakan.

BCL yang mengenakan dress lengan panjang berwarna hitam tampak menempatkan kedua tangannya di depan. Lain lagi dengan Ashraf yang meletakan salah satu tangannya di meja sementara itu tangan lainnya dia biarkan ke belakang.

Ada yang aneh dalam foto tersebut, yakni sosok tangan yang tengah memegang sebatang rokok. Tangan tesebut tampak merangkul bahu Ashraf Sinclair.

Tak tampak seseorang yang memiliki tangan misterius dalam foto tersebut. Dan jika dilihat, seakan tak mungkin kalau tangan tersebut milik salah satu di antara mereka berempat.

Meskipun salah satu tangan Ashraf tak terlihat, namun seakan tak mungkin jika dirinya sendiri yang merangkul bahunya. Lalu, kedua tangan BCL terlihat tampak di depan menempel dengan badannya.

Nia Ramadhani memang tampak menaruh tangannya ke belakang, namun jarak antara Nia dan Ashraf pun terlihat jauh. Terlebih, tangan tersebut seperti tangan sesosok pria.

Penampakan tersebut pun mampu menyita perhatian warganet. Mereka seakan terundang untuk mengomentari sosok tangan tersebut melalui kolom komentar di unggahan tersebut.

β€œAku salah fokus foto terakhir. Di pundak Ashraf tangan siapa ya πŸ™„πŸ™„,” tanya seorang warganet.

β€œItu tangannya siapa ya yang dipundaknya Ashraf Sinclair? Salfok saya,” sahut warganet lainnya.

Sementara itu, baik Nia Ramadhani, Ashraf Sinclair, BCL dan Bubah Alfian belum memberikan keterangan terkait pertanyaan dari warganet. Nia sang pemilik postingan juga tak tampak membalas satu komentarpun mengenai sosok tangan misterius tersebut.

Sementara itu netizen lain mengungkap siapa pemilik tangan di bahu Asraf tersebut.

"Itu mh slide trakhirr org iseng dong orgnyaa ngumpet dblakang asraff .. Gaush trllu bwa sriusss sih gaiissss 😠," jelasnya.

