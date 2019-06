JAKARTA - 7,5 tahun menikah, aktris Shandy Aulia akhirnya berbadan dua. Kabar bahagia tersebut diketahui langsung melalui akun Instagram pribadinya.

Usai mengabarkan kehamilannya melalui foto hasil testpck dan USG, bintang Eiffel i'm in Love ini nampak mengunggah sebuah video slideshow foto kebersamaannya dengan sang suami. Mulai dari masa pacaran, prewedding hingga liburan.

Kalimat indah yang dirangkai Shandy Aulia pun nampak menggambarkan kebahagiaan pasangan yang menikah 12 Desember 2011 silam.

"Untuk Suamiku David Herbowo, terlalu banyak memories foto dari kita pacaran hingga hari ini. terima kasih sudah memilihku menjadi Istrimu, aku tau pernikahan kita itu super limited edition juga susah sekali mendapatkannya perlu perjuangan, pengorbanan, air mata dan juga melepas semua kenyamanan yang kamu dan saya miliki saat kita memutuskan menikah," jelas Shandy Aulia.

Baca Juga: Shandy Aulia Akhirnya Hamil setelah 7,5 Tahun Menikah

"Segala Up and down sudah kita lewati bersama. Tidak semua laki-laki bisa seperti kamu dalam mengambil sebuah keputusan hidup yang penting. Terlebih harus melepas segala kenyamanan," sambungnya.

Rasa terima kasih Shandy terhadap suaminya pun turut ia sertakan dalam keterangan video tersebut. Bahkan ia merasa salut dengan rasa cinta sang suami kepada Tuhannya.

"Terima Kasih mengajarkan aku bagaimana berkomitmen dalam pernikahan dan juga menjadi pribadi yang kuat serta tidak mudah menyerah dalam segala aspek kehidupanku. Aku tau kamu dengan mudah menikmati hidup tanpa aku tanpa harus bekerja keras seorang diri ataupun meninggalkan semua kenyamanan yang ada dalam hidupmu. Semua karena kamu mencintai Tuhan, percaya dan mengasihiku dengan segenap hati seperti kamu mengasihi Tuhan," ungkapnya.

Kini pasangan berbahagia ini akan segera menjadi orangtua dari bayi yang masih berada dalam kandungan Shandy. Ia pun merasa bersyukur masih tetap diberikan kesempatan oleh suaminya untuk dapat mengembangkan bakat yanh ada dalam dirinya.

"Sebentar lagi you become a father aku berdoa Tuhan memberkatimu di dalam kesehatan, pekerjaan dan semua usaha kerja kerasmu supaya kamu bisa menjadi suami dan calon papa yang bertanggung jawab serta mengasihi istri dan anak kita," paparnya.

"Terima kasih untuk semua usaha dan kerja kerasmu untuk membahagiakanku. Terima kasih selama 7,5 Tahun kamu tetap memberikan aku kesempatan untuk tetap mengembangkan talentaku dalam segala aspek hidupku sebagai seorang istri yang tetap berkarir dan juga sebagai entrepreneur. kamu memberikan aku bertumbuh dalam talentaku. dan Sekarang waktunya menjadi calon Ibu. The Adventure begins," tukasnya.

(edh)