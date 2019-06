JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya saat ini kembali diberi kepercayaan untuk menambah momongan. Di usia Xabiru Oshe Al Hakim, putra pertamanya yang masih 1 tahun, istri dari Niko Al Hakim tersebut justru tengah hamil anak kedua.

Sebagai suami, pria yang akrab disapa Okin tersebut memang cukup siaga dalam menjaga istri dan anaknya. Bahkan dalam beberapa unggahan di Instagram Story milik Rachel Vennya, Xabiru nampak sangat dekat dan akrab dengan ayahnya.

Pada unggahan foto terbarunya, pemilik beberapa usaha di bidang kuliner ini juga sempat mengunggah momen indah saat suaminya menggendong Xabiru ketika masih bayi. Rachel Vennya bahkan terlihat terharu dan bahagia, terbukti dari keterangan foto yang ia sertakan pada unggahannya.

"I can’t wait to see what the rest of our lives have in store for us (Aku tidak sabar untuk melihat sisa hidup yang kita miliki)," tulis Rachel Vennya pada keterangan foto.

Unggahan Rachel Vennya yang memperlihatkan betapa siaganya Niko sebagai seorang suami dan ayah, rupanya membuat jiwa para netizen jomblo bergejolak. Mereka bahkan secara serempak mengungkapkan perasaan ingin segera menikah dan mengakhiri kesendiriannya.

"Ya Allah pengen punya suami," tulis vickysaherty.

"Liat gini nih pgn cepet cepet nikah jadi nya wkwkw lol," tulis ajirafp.

"Mau nikah ajaaaa," tulis saviralvnt di postingan Rachel Vennya.

