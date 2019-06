JAKARTA - Putra dari magician sekaligus presenter Deddy Corbuzier, Azka Corbuzier, diketahui baru saja merayakan hari pertambahan usianya. Di usianya yang sudah menginjak 13 tahun, bocah tersebut diketahui hanya meminta tiup lilin sebagai hadiah ulang tahunnya.

Salutnya, ibu kandung serta kekasih dari Deddy Corbuzier, Kalina Ocktarany dan Sabrina Chairunnisa, nampak kompak merayakan ulang tahun Azka bersama. Bahkan momen bahagia tersebut sempat dibagikan Sabrina melalui akun Instagramnya.

"The definition of the real happiness, MasyaAllah," tulis Sabrina Chairunnisa pada keterangan foto.

"Anw happy bday dearest @azkacorbuzier selalu jadi jadi anak kebanggaan papa dan mama ya. With love, Kaka Sab," sambungnya.

Melihat unggahan Sabrina, para netizen pun mengaku salut dengan akrabnya ia dan Kalina. Mereka pun sempat mendoakan agar dirinya bisa selalu kompak dengan Kalina saat menjaga Azka.

"Salut kompak bgt, ka sabrina ga ada cemburu2 sedikitpun, wah ... Wanita hebatt," tulis hellolita14.

"Masya Allah, akur akur terus ya ka sab, Smg bisa jadi maminya azka," tulis netizen lainnya mengomentari foto tunangan dan mantan istri Deddy Corbuzier.

