LOS ANGELES - Aktris Jessica Alba ternyata memiliki kebiasaan unik saat harus melakoni adegan ranjang dalam sebuah film. Dia mengaku, harus menenggak tequila untuk mengatasi rasa canggungnya.

“Dalam hal ini, aku 100 persen tidak profesional. Karena aku merasa orang-orang hebat dunia hiburan tak perlu melakukan adegan seperti itu,” ujarnya saat menjadi bintang tamu The Skinny Confidential Him & Her Podcast bersama sang suami, Cash Warren.

Untuk mendapatkan adegan ranjang yang sempurna, imbuhnya, bukanlah hal yang mudah. Terkadang, mereka membutuhkan waktu 15-16 jam hanya untuk melakukan pengambilan gambar dan menemukan angle terbaik.

"Ada kalanya, kau selalu melakukan hal yang sama dan harus menciptakan momen intim dengan lawan mainmu dengan mencoba angle ini dan itu. Oh ya, semua orang melihatmu melakukan itu," katanya seperti dikutip dari People, Jumat (24/5/2019).

Untungnya, menurut Jessica Alba, sang suami mengerti profesinya sebagai aktor. “Hal menarik dari memiliki pasangan yang mengerti industri ini adalah dia tahu apa yang harus dilakukannya. Aku bekerja 16 jam dalam sehari. Itu bukan hal yang glamor, tapi sesuatu yang intens."

Menanggapi pernyataan bintang Machete itu, Cash Warren kemudian berseloroh bahwa adegan ranjang adalah bagian dari pekerjaan sang istri yang tak bisa dia mengerti. Menurutnya, bermesraan dengan pria lain harusnya bisa menjadi hal yang menyenangkan.

"Dia selalu bilang, merasa tidak nyaman karena ada banyak orang di sana dan ada sutradara juga. Ayolah, kau tetap bisa bersenang-senang kok karena ada pria macho di depanmu. Jadi, tak mungkin kau tak menikmati bermesraan dengannya," ungkap produser Fantastic Four tersebut. Menimpali pernyataan sang suami, dia kemudian berkomentar, "Aku rasa, inilah perbedaan kita. Karena bagiku, rasanya selalu menjijikkan melakukan adegan ranjang dengan orang asing." Jessica Alba diketahui sempat melakukan adegan ranjang dengan dua aktor ternama Hollywood: Pierce Brosnan dalam Some Kind of Beautiful (2014) dan Bruce Willis di Sin City (2005). "Kedua aktor itu sangat menarik. Tapi tetap saja, rasanya aneh," ungkap pendiri Honest Company tersebut. Lebih lanjut dia menambahkan, “Adegan ranjang adalah hal yang sangat intim. Kau mencium aroma kulitnya, bahkan bernapas bersamanya. Untuk itu, kau perlu memilih dengan siapa kau melakukannya. Tapi semua itu hanya akting.”* Baca juga: Makin Intim, Rina Nose dan Josscy Umbar Ciuman Mesra

