JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari Atta Halilintar. YouTubers dengan perolehan suscribers sebanyak 15 juta ini tengah terbaring lemah.

Melalui unggahannya di Instagram pribadinya, Atta Halilintar memperlihatkan kondisinya terkini, Sabtu (18/5/2019). Dia tampak terbaring di tempat tidur rumah sakit.

Tampak lemah, Atta terlihat mengenakan jaket berwarna hitam dengan penutup kepala yang dia gunakan. Sementara itu, di tangannya terdapat selang infus untuk mengaliri obat.

"Lagi Acting pucet, demam menggigil dan perut mual nyeri-nyeri. Doain Aku sehat terus ya teman-teman semuaa ❤," ujar sulung dari keluarga Gen Halilintar ini dalam Instagramnya.

Unggahan yang dibagikan oleh Atta Halilintar itu pun menyita perhatian warganet. Sebanyak lebih dari 11 ribu pengguna Instagram berkomentar dan mayoritas mendoakan agar sulung dari 11 bersaudara ini segera pulih.

"Allahuakbar abang, cepat sehat lagi," ujar salah seorang warganet.

"Syafakallah bang Atta, Ateam always support and may Allah always bless you and help you. Save you bang Atta," sahut yang lain.

Sementara itu ada pula penggunaan Instagram yang tak hanya mendoakan Atta agar segera sembuh. Warganet itu juga meminta pria yang akrab dengan Ria Ricis itu tak memaksakan kemampuan tubuhnya.

"Cepat sembuh Ta, itu badan jangan di siksa terus," tambah yang lain.

Seperti diketahui Atta Halilintar memang seseorang pekerja keras. Dia pun sempat mengatakan bahwa untuk mendapatkan belasan juta subscribe, Atta harus melakukan syuting setiap hari.

